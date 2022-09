A "Milano Scultura" brilla l'estro del folignate Elia Alunni Tullini

Eccellenze folignati in mostra alla sesta edizione di “Milano Scultura”, l’unica fiera italiana interamente dedicata alle arti plastiche, prevista dal 9 all’11 settembre alla Fabbrica del Vapore di Milano.

Ospite sarà lo scultore folignate Elia Alunni Tullini, la cui opera “Siamo solo prodotti” è stata scelta come immagine simbolo della mostra in tutti i manifesti promozionali e nelle pubblicità pubblicate dalle riviste specialistiche. “Siamo solo prodotti – spiega Alunni Tullini – è la riproduzione di un involucro che rispecchia la decadenza della cultura, delle istituzioni e dei valori a fronte alla voglia di riscatto che c’è”.

Un riconoscimento importante, dunque, per il giovane artista folignate che, nell’ultimo periodo, si è distinto con risultati e apprezzamenti in tutta Italia. La sua statua in cemento armato, che rappresenta la decadenza della modernità, era stata scelta per riqualificare una zona della città di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dopo aver partecipato alla “Biennale del Gattopardo”.