Mostre e spettacoli teatrali, prosegue a Perugia il programma culturale Destate la notte

Il programma della rassegna Destate la notte, promosso dall’amministrazione comunale, prosegue il 18 agosto con lo spettacolo a cura del Teatro di Sacco, “Il Canto degli invisibili. Pasolini addio!” di e con Angelo Maddalena. L’appuntamento, nell’ambito della rassegna estiva L’Origine del Mondo, si terrà nel cortile della Sala Cutu, in piazza Giordano Bruno a Perugia alle 19,00 e alle 21,00.

Sempre all’interno del programma de L’Origine del Mondo, venerdì 20 agosto alle 21,15, l’area di BorgoBello (via del Cortone) ospiterà “La ragazza che precipita dall’albero di pere, narrazioni fra parole e musica”. Racconto interpretato da Roberto Biselli, musica di Mirco Bonucci. Lo spettacolo, sempre a cura del Teatro di Sacco, rientra anche nel programma della rassegna I Venerdì del BorgoBello.

Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria alla mail info@teatrodisacco.it o al numero telefonico 320 6236109

Per l’accesso è necessario esibire il green pass unitamente al proprio documento di identità.

Proseguono anche le mostre che interessano lo spazio espositivo di via Oberdan, la Rocca Paolina e Palazzo della Penna.

Fino al 29 agosto la ex chiesa di Santa Maria della Misericordia in via Orberdan, 54 ospiterà la personale di Angelo Dottori “Oscure Vibrazioni”, a cura di Andrea Baffoni, storico e critico d’arte, che sarà a disposizione del pubblico domenica 22 agosto dalle ore 2. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00, sabato e domenica fino alle 22,30, ad ingresso libero.

Da giovedì 19 agosto, invece, alla Sala della Cannoniera della Rocca Paolina prenderà il via la VII esposizione di modellismo “Treni nella Rocca 2021”, a cura dell’associazione Ferromodellisti Perugia. L’inaugurazione si terrà domani alle ore 15,30. La mostra sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19, il venerdì, sabato e domenica anche dalle 9 alle 12,30 a ingresso libero.

Infine, dal 21 agosto al 5 settembre all’Art Café di Palazzo della Penna in mostra “Venti anni di MIR”, esposizione delle opere di Paolo Mirmina, tutti i giorni dalle 10 alle 19 a ingresso libero.