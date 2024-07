Mostre, Galleria nazionale dell'Umbria da record con Klimt e Fulvio Roiter

A meno di quindici giorni dall’inaugurazione, Le tre età di Gustav Klimt regalano alla Galleria nazionale dell’Umbria numeri da record.

Se domenica 7 luglio, in concomitanza con l’ingresso gratuito, 1866 visitatori hanno scelto di ammirare la collezione permanente della Gnu, impreziosita da Umbria, una storia d’amore. Fulvio Roiter, un piccolo gioiello ospitato all’interno della nuova ‘Camera oscura’, e dal Capolavoro a Perugia del Maestro della Secessione viennese, è anche vero che l’inizio dell’estate sta regalando numeri importanti: complici le numerose attività che animano gli spazi del museo, una tra tutte La Galleria che spacca, che ha visto la presenza di Enrico Nigiotti, Dente, Michelangelo e Nada in dialogo con il direttore dei Musei nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, Costantino D’Orazio; complice il clima che annuncia l’inizio di Umbria Jazz, che, come ogni anno, proporrà due concerti al giorno in Sala Podiani, oltre ad agevolazioni sul biglietto di ingresso alla Galleria; complice l’inserimento del museo perugino in un contesto territoriale di osmosi e scambio con i luoghi della cultura (statali e non) della Regione.

La Sottile Linea d’Umbria, infatti, è la manifestazione diffusa all’interno della quale si inserisce Un Capolavoro a Perugia. Le tre età di Klimt, la quale nei primi dieci giorni di apertura ha registrato oltre 6300 presenze.

In un clima cittadino di entusiasmo e di altissima offerta culturale – dichiara Costantino D’Orazio – siamo più che soddisfatti di questi risultati, merito di un lavoro di squadra eccezionale, che premia non solo la visione strategica a lungo termine, ma anche la capacità di intercettare i gusti del presente, dimostrando versatilità e capacità di adattamento sia dei nostri spazi sia della nostra collezione, la quale è all’altezza delle sollecitazioni contemporanee e della volontà di continuare a fare ricerca, di altissimo profilo.