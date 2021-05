“Raccontare la pandemia con gli occhi del Sollievo”, mostra fotografica in via Oberdan

Inaugurata nella ex Chiesa della Misericordia in via Oberdan a Perugia la mostra fotografica “Raccontare la pandemia con gli occhi del Sollievo”, allestita in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo che ricorre domenica 30 maggio

La mostra, che resterà aperta fino a domenica a ingresso gratuito (orari 10-12 e 16-18,30) si compone delle immagini scattate dai componenti della rete territoriale del Sollievo nell’ambito dell’omonimo contest promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Perugia, il cui vincitore sarà proclamato sabato 29 maggio.

“Abbiamo chiesto ai membri della rete del Sollievo di raccontarci questo anno segnato dall’emergenza sanitaria attraverso immagini che li rappresentassero e raccontassero come anche il loro lavoro di prossimità e cura abbia dovuto reinventarsi e adattarsi alle situazioni. –ha spiegato l’assessore Cicchi- La mostra è, dunque, un’occasione per ritrovarsi in sicurezza, ripartire e riprendere i lavori all’insegna della speranza per tutti.”

Tra i prossimi appuntamenti vi saranno, venerdì 28 maggio alle 11,30, l’evento in streaming organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome presso la propria sede di Roma, al quale interverranno il Ministro della Salute, il Coordinatore della Commissione salute, la presidente della Commissione Welfare di ANCI Edi Cicchi, la presidente della confederazione delle Federsanità ANCI regionali Tiziana Frittelli, quindi sempre venerdì 28 alle 15,30 il Piedibus del ben…essere e la messa a dimora di una pianta di mirto a simboleggiare la vita, in collaborazione con l’hospice La casa nel parco e, sabato mattina la proclamazione del vincitore del contest fotografico (ore 10,45, ex Chiesa della Misericordia).