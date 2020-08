"The Dark Side", il lato oscuro di Mauro Tippolotti in mostra all'ex chiesa della Misericordia

Ex Chiesa della Misericordia, una mostra per indagare il lato oscuro di… Mauro Tippolotti. In esposizione opere di raffinato gusto informale.

La parte nascosta di un autore che veleggia sicuro fra pittura e letteratura. Per il primo segmento, un romanzo (“L‘urlo di Beatrice”, 2013) e due raccolte poetiche “Totem e silenzi” (2017) e “Origine” (2019). Per l’arte pittorica, è questa la decima mostra, a far capo dal 2012.

Proprio in ragione di questa versatilità, nota il critico Andrea Baffoni in brochure come non ci sia da sorprendersi di fronte alla “spregiudicatezza” con cui Tippolotti esprime la propria creatività.

Anche quando fa il verso citazionista a Magritte e al suo “ceci n’est pas une pipe”, rovesciandolo in forma assertiva, al (pro)positivo.

“Il gesto pittorico diviene esperienza in sé, rappresentazione immateriale di un contenuto poetico impossibile da raffigurare”, scrive Baffoni. Siamo dunque all’ipotesi di rappresentazione dell’ineffabile, reso col puro cromatismo, in assenza (o quasi) di forma.

E non è un caso se Leonardo Varasano, parla di “viaggio che va dall’oscurità - dell’animo, della mente, dell’arte - al tripudio di colori, in una commistione di tenebre e di luce, di riflessioni e di suggestioni”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Completa la mostra una serie di ritratti “dal web rubati”: una “voce dal sen fuggita” a declinare rapporti d’affetto e d’amicizia. Impossibile nominare tutti i soggetti effigiati. Ma tra essi c’è anche l’Inviato Cittadino, amico di Tippolotti fin dai tempi dell’adolescenza. Quando, Mauro, era fra gli amici migliori, con Peppino Zamponi, Tancini, Giulietto e Valter Corelli. Non sapevamo, allora, che celasse un animo d’artista. Lo chiamavamo Pippo. E tale resterà per sempre. Anche se pittore. “The Dark Side” è visitabile fino al 23 di agosto.