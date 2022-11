mostra personale di elda caporali

Il mondo di Elda.



Artista autodidatta ha iniziato il suo percorso a 13 anni. Sostenuta dai familiari, che la ritenevano “nata con un pennello in mano”, avrebbe voluto frequentare l’accademia di Belle Arti di Pesaro e Urbino, sulla scia di antichi antenati, come Bartolomeo Caporali, vissuto a cavallo tra il XV e XVI secolo, le cui opere sono esposte nel museo di Capodimonte di Napoli. Purtroppo il percorso di studi di Elda non può realizzarsi perché una forte meningite la porta ad abbandonare la scuola per tre anni. Elda si trova così a collaborare nell’azienda di famiglia, la “Ceramiche Cocchi e Caporali”di Via Maestà delle Volte (Perugia) . A diciotto anni si iscrive alla scuola serale di arte figurata, Bernardino di Betto, dove incontra fortunosamente anche Gerardo Dottori. Nel 1958 realizza la prima personale a Spoleto durante il Festival dei Due Mondi. Seguiranno alcune mostre collettive nella Sala dei Notari di Perugia ed in altre località del perugino. La sua tela “Ritratto di Pulcinella,



Elda Caporali non ha mai smesso di creare e dipingere, a volte per esporre, più spesso per donare a parenti ed amici un po’ della sua colorata e coinvolgente vena artistica.