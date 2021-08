Una mostra fotografica sulle eccellenze gastronomiche del Trasimeno: Trasimenù

Prezzo non disponibile

Un piccolo contributo fotografico alla cucina di lago e i suoi pesci: è questo il senso della mostra "Trasimenù" del fotografo Roberto Lolli, che si inaugura domenica 29 agosto, alle 17, al Museo della Pesca e del Lago Trasimeno di San Feliciano.

Il progetto è reso possibile grazie al coinvolgimento di chi contribuisce da sempre, con il proprio mestiere, a valorizzarne la bontà, ovvero la Cooperativa dei Pescatori, che ne garantisce la qualità e freschezza, alla loro Locanda, ai ristoranti Giramondo, La Piazzetta, Osteria Rosso di Sera, Settimio, le prelibatezze del Trasimeno arrivano al nostro palato, in un mix di tradizione e innovazione.

E se di arte culinaria parliamo, un piatto in ceramica di Deruta dipinto a mano (Fabbrica Ceramiche Torretti Deruta) rappresenta sicuramente un perfetto connubio artistico regionale.

Durante il periodo della mostra, il cui termine è fissato per domenica 3 ottobre 2021, sarà possibile fare la propria offerta per aggiudicarsi ciascuna opera. Al termine della stessa, i migliori offerenti si aggiudicheranno l'opera scelta e il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza alla Caritas di Magione.

L’ingresso al Museo è consentito fino ad esaurimento posti, in conformità alle norme anti-Covid (necessari mascherina e Green Pass).