Il Morlacchi come Broadway il 7 e l'8 gennaio 2023: su il sipario sul musical di Shrek. Musiche, costumi e balli da incanto per una favola moderna

Il primo ponte dell'anno 2023 permetterà di trasformare Perugia in New York e il teatro Morlacchi nel più famoso e specializzato nel mondo: ovvero quello di Broadway. Eh già perchè è tutto pronto per il musical di Shrek - una favola per grandi e bambini - il cui intero incasso sarà devoluto ad due associazioni di volontariato: Fondazione Avanti Tutta ed all’Associazione Giacomo Sintini. Uno spettacolo in grande: 26 tra ballerini e figuranti, 7 persone addette ai movimenti scenici, 5 truccatrici, 5 persone addette al suono e alla regia. Oltre 40 persone unite per una missione in comune: donare un sorriso e aiutare le persone che ogni giorno combattono per poter fare quel sorriso.

"Da oltre 20 anni organizziamo spettacoli di beneficenza: ogni spettacolo si traduce in 10 mesi di lavoro per donare amore" ha spiegato Bruna Lepri, alla guida della compagnia teatrale - arte tutto dalla traduzione dei copioni americani per poi coordinare balli, canti, costumi, trucchi e sceneggiature. Un’ora di spettacolo ha dentro di sé oltre 200 ore di prove, studio e sudore. La Compagnia non è composta da attori professionisti ma da persone che hanno scoperto la passione per il teatro. Mi piace chiamare la nostra Compagnia multi – generazionale perché ci sono attori di 15 anni che lavorano insieme ad altri di 70 anni. Non siamo solo una Compagnia. Siamo amici. Tutto questo è iniziato nei primi anni ’80: dovevo organizzare una piccola recita di fine anno per l’asilo dei miei figli. Una piccola recita che ha fatto nascere un grande sogno: fondare una compagnia di teatro per fare spettacoli di beneficenza - da qui ho dato il nome alla Compagnia “FinDall’AsiloTeatroInsieme”.

Dal 2007 il musical è diventata una missione, anzi “un pezzo di cuore”, grazie all’incontro con Roberto Carloncelli, un grande regista che ci ha lasciato purtroppo, ma che negli ultimi anni si era speso per portare a teatro Shrek e con tanto di sua originale sceneggiatura.

"Ho voluto ricordarlo perché, anche se ci ha lasciati troppo presto, è un pò merito suo se abbiamo scelto Shrek" ha concluso la signora Bruna Lepri " Lui aveva avuto questa idea già qualche anno fa ma non lo abbiamo mai portato avanti. Questa volta però sua moglie Chiara Storelli, che ha sempre collaborato con noi, stava spolverando la libreria e ad un certo punto è caduto un libro: era la sceneggiatura di Shrek. Ci è sembrato un segno. Il guadagno delle ultime due rappresentazioni di Shrek lo devolveremo alla Fondazione Avanti Tutta ed all’Associazione Giacomo Sintini".



“La missione della mia Associazione - sottolinea Giacomo Sintini - Presidente Associazione Giacomo Sintini - è aiutare ed essere presente per chiunque possa avere bisogno. Con questa iniziativa riusciremo ancor più a farlo. Ringrazio la Signora Bruna Lepri e tutta la Famiglia Caporali, per cui nutro una profonda stima.”

“Siamo grati della grande solidarietà della Compagnia FinDall’AsiloTeatroInsieme grazie alla quale riusciremo a raggiungere con maggiore forza la nostra missione - evidenzia Federico Cenci - Presidente Fondazione Avanti Tutta - . La Fondazione Avanti Tutta è focalizzata a dare concrete risposte nell'ambito dei bisogni che fanno riferimento alla realtà della malattia oncologica. Esempi ne sono il servizio di trasporto Oncotaxi, il supporto con arredi e attrezzature per le aree di cura all'interno dell'ospedale, iniziative varie di valorizzazione della qualità della vita nella condizione di malattia oncologica.”

Federico Cenci - Presidente Fondazione Avanti Tutta

CALENDARIO

Sabato 7 gennaio ore 20:45

Domenica 8 gennaio ore 17:00