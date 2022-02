VISTI PER VOI Al Morlacchi un balletto da Lucrezio, poeta e filosofo, per cantare la forza generatrice dell’amore

Al Morlacchi un balletto da Lucrezio, poeta e filosofo, per cantare la forza generatrice dell’amore.

“De rerum natura” non va infatti reso con la traduzione letterale ma col sintetico “La Natura”. La cui pulsione principale – Freud insegna – è costituita dall’eros (generativo) che controbilancia Thànatos (a sancire la fine).

Lo spettacolo si inquadra nel brand “La danza del giovedì”, progetto del Teatro Stabile dell’Umbria con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Il coreografo Virgilio Sieni ha scritto la vicenda avvalendosi della performance, scandita in tre scene, dei danzatori Ramona Caia, Jari Boldrini, Nicola Cisternino, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo. Un poker di uomini intorno a una figura femminile.

La drammaturgia è stata sorretta dalla collaborazione di Giorgio Agamben, tra i più importanti e originali filosofi del nostro tempo.

La musica è una creazione originale di Francesco Giomi, compositore e direttore del centro Tempo Reale Firenze.

Imprevista, e apprezzata, la collaborazione in lettura della cantante Nada, al suo debutto come voce recitante in uno spettacolo coreografico.

La danza è proposta come momento di riflessione sui tempi e sugli uomini. Luci e corpi dialogano in chiave espressiva, rendendo attuale il messaggio del poeta-pazzo che scrisse la sua opera “per intervalla insaniae”.

Una buona occasione per riflettere non tanto sul “clinamen”, concetto pre-atomico che sta alla base della fisica lucreziana.

Ma anche, e soprattutto, sul “suave mari magno, turbantibus aequora ventis” come strada possibile per la felicità. Atarassia imperturbabile e, soprattutto, “aponìa” come “mancanza di dolore”. Con quanto ne consegue in chiave filosofica ed esistenziale. Un messaggio sempre attuale. Specie in tempi di angoscia pandemica.