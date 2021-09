Moon in June, ultimo doppio appuntamento a Perugia

Chusura in bellezza con l’ultima tappa del 'Moon in tour', la sezione itinerante di Moon in june che chiude una lunga stagione estiva di concerti tra Castiglione del Lago, Gubbio e Perugia giovedì 9 settembre nel capoluogo. Sopra lo stesso palco ai Giardini del Frontone, suoneranno con un doppio set Frida Bollani Magoni (ore 20.45), di recente sotto i riflettori grazie alla sua straordinaria voce, e a seguire il duo Ferruccio Spinetti & Giovanni Ceccarelli con “More Morricone” (ore 22.15).

Frida Bollani Magoni

Figlia d’arte - il padre è il pianista Stefano Bollani e la madre è la cantante Petra Magoni – è da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica. Comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Frida ha eseguito in musica e voce una versione commovente del capolavoro di Lucio Dalla “Caruso” e omaggiato Franco Battiato, recentemente scomparso, con una bellissima interpretazione del brano “La Cura”.

Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli

Giovanni Ceccarelli (pianoforte, tastiere, clavietta) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso, basso elettrico) s’incontrano nel 1989 ai Seminari Senesi di Jazz e da allora stringono una profonda amicizia e collaborazione artistica. Si costituiscono in duo nel 2008, dando insieme una serie di concerti di successo in Italia.

“More Morricone” nasce da una proposta del produttore discografico Pierre Darmon dell’etichetta francese Bonsaï Music, con la quale Giovanni e Ferruccio collaborano da molti anni. Questo lavoro discografico, registrato nell'autunno del 2019, rende omaggio all’arte del grande compositore Ennio Morricone – recentemente scomparso – focalizzando sulla sua opera musicale dedicata al cinema.

Giovanni e Ferruccio hanno per l’occasione selezionato musiche molto conosciute al grande pubblico – come quelle composte per i film "Nuovo Cinema Paradiso", "C’era Una Volta In America" e per la serie televisiva "La Piovra" – e brani tratti da opere cinematografiche meno note come, tra le altre, "La Tarantola Dal Ventre Nero", "Metello" e "Gli Avvoltoi Hanno Fame".