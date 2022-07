Moon in June, annullato il concerto di Beth Orton, ecco come ottenere il rimborso

A causa della situazione pandemica e per motivi indipendenti dalla volontà dell’artista, del festival e dell’agenzia, la data di Beth Orton prevista per il 21 luglio all'interno di "Moon In June" a Passignano sul Trasimeno (Perugia) è stata annullata. E' quanto si apprende da una nota dell'organizzatore.

Chi aveva già acquistato i biglietti in prevendita riceverà una comunicazione da Boxol.it con tutte le indicazioni necessarie per ottenere il rimborso.

Il festival itinerante "Moon in june", insieme al Comune di Passignano, si sta già attivando per sostituire il concerto. Prossimamente sarà comunicato l'evento che si svolgerà sempre nel borgo lacustre, per portare anche a Passignano una tappa della rassegna estiva.