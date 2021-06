Moon in June 2021, annunciati i primi nomi: prevendite già aperte

Sono le prime due grandi realtà della nuova scena musicale italiana ad essere annunciate per il ritorno del festival ‘Moon in june’ all’Isola Maggiore. La rassegna con musica al tramonto (20-22 agosto) quest’anno torna in grande stile nella sua sede ideale nel cuore del Lago Trasimeno con due ospiti speciali come La rappresentante di lista e Iosonouncane.

Lo scorso anno, per le note vicende legate al Covid, la rassegna si è tenuta al Campo del Sole di Tuoro con una edizione rivista e riprogettata. Ma quest’anno si torna all’origine e al format che ha reso l’evento unico, con le note che risuoneranno davanti alle acque del “mare dell’Umbria”.

Intanto prende il via anche ‘Moon in tour’, la serie di concerti spalmati per tutta l’estate targati sempre Moon in june: si comincia nella spiaggia di Albaia a Monte del Lago con Vincenzo Costantino Cinaski e Federico Sirianni attesi, tra musica e parole, il 1 luglio (ore 21.30, ingresso gratuito).