Montone, torna la Notte Romantica 2022: tutti gli eventi all'insegna dell'amore nel Borgo tra i più Belli d'Italia

Musica, arte, poesia e street food sotto le stelle: sono questi gli ingredienti pronti a rendere speciale la Notte Romantica in programma a Montone, uno dei Borghi più Belli d’Italia, il 25 Giugno 2022.

Tante le iniziative inserite nel programma dall'amminstrazione comunale: si inizia nel tardo pomeriggio, passeggiando tra le vie del borgo dove sarà possibile trovare le bancarelle del mercatino di artigianato artistico, mentre dalle 19.30 per soddisfrae i palati ci saranno degustazioni di birra, amari e caffè nel Giardino di San Francesco e altre proposte sparse nel centro storico, alla scoperta dei sapori della tradizione.

Non mancherà la musica con varie esibizioni: in via Roma dalle ore 20 sarà presente il trio d’archi e chitarra “I Concertisti”, alle 20.30 nella chiesa Collegiata andrà in scena “Note nella Notte”, alla Rocca di Braccio sarà possibile ascoltare le cover dei Nomadi con i “Vagabond Express”, in piazza San Francesco il gruppo Ubi Maior e altro ancora.

Nell’evento sono racchiuse altre iniziative, come l’esposizione a cura del Vespa Club di Montone, letture e poesie dedicate all’amore all’interno della chiesa di San Francesco e alle 21 una sfilata di abiti da sposa al Chiostro di San Francesco.