Montone si accende con la Festa del Bosco: iniziative per grandi e piccoli alla scoperta della natura e delle bellezze del territorio

L'autunno non è autunno senza la Festa del Bosco di Montone, un momento pensato per grandi e piccoli che vede protagonista per eccellenza la natura, coi i suoi affascinanti cambiamenti in una delle stagioni più magiche dell'anno-

La 38esima edizione della manifestazione, in programma dal dal 29 ottobre al 1° novembre, è stata illustrata a Perugia, alla presenza del sindaco e dell’assessore al Turismo del borgo, Mirco Rinaldi e Roberta Rosini, della vicepresidente del Gal Alta Umbria, Monia Ferracchiato, e del direttore artistico della manifestazione Fabrizio Croce.

Si tratta di quattro giornate in cui le vie e le cantine dei palazzi storici, messe a disposizione gratuitamente dai proprietari privati, ospiteranno produttori locali ed artigiani. Protagoniste della kermesse, come da tradizione, saranno le produzioni alimentari del territorio, prodotti stagionali, caldarroste fumanti, funghi, tartufi e gli altri prodotti del bosco che sarà possibile acquistare durante la mostra mercato. A tutto ciò si affiancano arte e musica di strada, degustazioni di olio, taverne rionali, passeggiate in mezzo alla natura, proposte dedicate ai più piccoli.

Il cibo sarà al centro di molti momenti della manifestazione: dalle proposte dei ristoratori del borgo alle degustazioni, grazie al progetto “Montone Agroalimentare” finanziato dalla Regione Umbria e al progetto “I sapori della terra” finanziato dal GAL Alta Umbria, alle degustazioni guidate dai sommelier dell’olio e del vino, fino alle taverne rionali aperte tutti i giorni a pranzo e a cena.

Il programma della Festa

Particolare attenzione sarà dedicata all’ambiente naturale in cui s’inserisce il borgo di Montone, con iniziative legate alla scoperta dei prodotti del bosco e alla conoscenza delle risorse paesaggistiche dell’area.

Nutrito sarà poi il calendario di intrattenimenti ludici, musicali, teatrali ed artistici, prima fra tutte la tradizionale rassegna delle marching bands, che vedrà la partecipazione di Akuna Matata (sabato 29 ottobre ore 16), La Banda degli Onesti (domenica 30 ottobre ore 11.30), Copacaband (domenica 30 ottobre ore 16), i Casabei (lunedì 31 ottobre ore 15.30), Gryphus Dixie Band (martedì 1° novembre ore 11.30) e Foligno Street Band (martedì 1° novembre ore 16).

Per la prima volta, inoltre, saranno organizzati concertini serali in piazza e in altri luoghi del borgo: in piazza Fortebraccio, con inizio alle ore 21.15, si esibiranno “Baldo & Papero”, con uno spettacolo di melodie a due voci, ritmi e canzoni in libertà in calendario sabato 29 ottobre, i Principi di Galles, band di musica Folk e cantautorale, con un appuntamento in programma domenica 30 ottobre e i Looppolo Acoustic Sound, con il loro repertorio di canzoni al femminile, che verrà proposto nella giornata di lunedì 31 ottobre, mentre il concerto del duo “Malastrana”, formato dal fisarmonicista Luciano Biondini e dal clarinettista Mosè Chiavoni e caratterizzato fin dalle origini da una forte ricerca espressiva sulla musica klezmer, la musica popolare delle comunità ebraiche dell'Europa centro-orientale, è previsto lunedì 31 ottobre alle ore 18.30 presso la chiesa di San Francesco.

Non mancheranno le iniziative rivolte ai più piccoli, con gli spettacoli teatrali “I tre porcellini”, previsto domenica 30 ottobre alle ore 12 alla Rocca di Braccio, e I “musicanti di Brema”, in programma martedì 1° novembre alle ore 12 sempre alla Rocca di Braccio, entrambi a cura di TIEFFEU, Teatro di figura Umbro, oltre alle esibizioni itineranti di arte di strada, messe in scena da Kalù (sabato 29 ottobre ore 15.30), Accademia Creativa (domenica 30 ottobre ore 15.30 e martedì 1 novembre ore 15.30) e Lorenzo Fabbri con “La fisarmonica impazzita” (domenica 30 ottobre ore 12) e la “Misteriosa essenza dell’emozione”, kermesse di artisti con presentazione del libro e proiezione del mediometraggio su Montone (sabato 29 ottobre ore 17.30).

Ampio spazio verrà dato alla conoscenza del patrimonio storico-artistico, architettonico e museale di Montone, con una proposta di mostre temporanee allestite presso la Sala San Fedele (“Incontrarti a Montone – tra pensiero e sentimento”, collettiva di artisti del territorio a cura della Associazione IncontrArti) e la chiesa di Santa Caterina (esposizione dei costumi della Santa Spina a cura dell’Associazione Pro-Loco Montone), e un ampio ventaglio di visite guidate e laboratori, organizzate in collaborazione con il complesso museale di San Francesco, che comprende il monumentale chiostro, la chiesa di origine trecentesca, la Pinacoteca, con un nucleo importante di opere e dipinti realizzati tra Quattrocento e Settecento, provenienti dalle chiese del borgo, e la sezione archeologica, con le testimonianze del ritrovamento di una villa romana nei pressi di Santa Maria di Sette.

Tra i percorsi di visita proposti dal Museo di San Francesco, vi saranno “Montone d’autunno”, previsto sabato 29 ottobre e domenica 30 ottobre alle ore 11, visita guidata tematica volta alla scoperta degli elementi naturali contenuti nelle opere d’arte conservate nel Museo di San Francesco, dalle piante rappresentate ai legni utilizzati, con successiva passeggiata nella natura e nel paesaggio di Montone, “Tra santi e beati”, in programma martedì 1° novembre alle ore 11, itinerario guidato che intende ripercorrere vita e vicende delle figure di Santi e Beati rappresentati nelle opere del museo, e “C’è un bosco nel museo – laboratorio per bambini” in calendario dal 29 ottobre al 1° novembre alle ore 15.30, che si propone come laboratorio sulla realtà naturale del bosco pensato per i bambini dai 5 ai 12 anni (partecipazione con biglietto d’ingresso al museo – a cura di Sistema Museo – per info e prenotazioni: tel. 075/9306535 oppure e-mail montone@sistemamuseo.it).