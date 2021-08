Montone in musica, due concerti speciali nel fine settimana

Orario non disponibile

Quando Dal 07/08/2021 al 08/08/2021 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Sarà un fine settimana all'insegna della musica il primo di Agosto per il Comune di Montone. Si inizia sabato 7 agosto, alle ore 21 nella Rocca di Braccio con i “Lacunarii”, tra musica e poesia di Andrea Chianelli, arrangiamento Luca Parisi. “Lacunarii è musica fatta di ritmo, di malinconici andamenti, di leggerezza, di voglia di sognare e di tanta poesia – afferma Chianelli - un’occasione per parlare di quotidiane incertezze, di sguardi profondi o di errori troppo spesso ripetuti. Un racconto di emozioni senza una storia da veicolare, senza una tesi da difendere, ma per il piacere di offrire una dimensione di sogno e di suono, dove note e ritmi si insinuano delicatamente tra le parole che a loro volta si fanno cullare da inaspettate melodie. Una band che cambia forma ad ogni pezzo saranno i colori che riempiranno le linee disegnate dal canto e dalla poesia”. Ingresso gratuito, l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid.

Domenica 8 agosto, alle ore 21,15 nel Chiostro di San Francesco, si terrà invece “Amorose faville”, concerto di musica rinascimentale della Corale “Braccio Fortebraccio”, Direttore Stefania Cruciani.

Il concerto si svolgerà in collaborazione con il Comune di Montone nell'ambito di Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana 2021. L’evento si terrà nel rispetto delle normative anticovid.