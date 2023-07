Montone è "Il borgo dei sapori antichi": visite guidate e degustazioni

Un evento volto alla promozione e valorizzazione delle aziende agricole del territorio di Montone, e dell’Umbria in generale, nonché dei loro prodotti. Così si presenta la prima edizione de “Il borgo dei sapori antichi”, iniziativa promossa dal Comune di Montone, Umbria Farm Experience e Ama (Associazione Montone Agricoltori), in programma nel borgo arietano sabato 22 luglio, a partire dalle 17 fino a mezzanotte.

L’evento si svolgerà nella piazza principale e offrirà la possibilità di partecipare a interessanti esperienze, con visite al museo e laboratori didattici per adulti e bambini per poi poter degustare, nonché acquistare, i prodotti agricoli di eccellenza, sapientemente “elaborati”, di oltre 20 aziende umbre, il tutto allietato da musica e divertimento.

L’obiettivo della manifestazione è quello di mettere al centro dell’attenzione l’eccellenza enogastronomica dei produttori agricoli umbri: olio extravergine di oliva, farine e derivati, formaggi, miele, verdure di stagione, salumi e insaccati, marmellate e confetture, vino e birre agricole saranno elaborati al fine di fornire ai partecipanti la possibilità di degustarli sotto la veste di “cibo di strada”. Punto cardine della serata sarà dunque la sinergia tra i vari produttori, con l’intento di trasmettere ed enfatizzare la possibilità di perseguire una filiera del cibo più sana e sostenibile per tutti.