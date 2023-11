Monteleone di Spoleto, il borgo incantato che celebra il farro e il Natale con tradizioni millenarie

Dal 5 al 10 dicembre Monteleone di Spoleto, uno dei borghi più belli d’Italia, si trasformerà in una festa di sapori, tradizioni e atmosfere natalizie. La Mostra mercato del Farro dop sarà l’occasione per scoprire e degustare i prodotti tipici della Valnerina, tra cui l’artigianato artistico e i dolci locali. I mercatini di Natale, invece, offriranno l’opportunità di fare acquisti originali e solidali tra le bancarelle ad alta quota.

Il programma di eventi, realizzato dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle Associazioni locali, prevede momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.

Si parte martedì 5 dicembre con la cerimonia del farro benedetto, rito tra i più antichi dell’Umbria, in occasione della vigilia del santo patrono San Nicola e si concluderà domenica 10 con l’accensione dell’Albero di lana della Valnerina nella frazione di Ruscio a cura del gruppo ‘Il filo tra le mani’. Il 9 dicembre, appuntamento con il tradizionale e suggestivo Focone della Venuta, un grande fuoco che arderà fino al mattino tra canti, balli e musica.

“Alla magia del Natale – sottolinea Marisa Angelini, sindaco di Monteleone di Spoleto - fanno da eco e corollario le più antiche tradizioni che in questi cinque giorni si vivono intensamente e sono collanti e testimoni di una cultura che prende le forme dai miti del passato che ritualmente si ripetono, interpretando il sentire comune e la coesione nelle radici della comunità. Riti e miti identitari di un territorio ricco di storia millenaria, dove il gusto fa festa e la festa la trovi nelle prelibatezze di un piatto tipico, il nostro farro dop”.

L’evento rientra nel progetto Valnerina Gusto, cofinanziato con risorse regionali FSC ‘Piano di Sviluppo e coesione Umbriaperta’.

Un appuntamento imperdibile per vivere la magia del Natale in uno dei luoghi più suggestivi dell’Umbria, dove il tempo sembra essersi fermato e dove il farro è ancora coltivato con passione e rispetto per la natura.