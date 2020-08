Monteleone di Spoleto – Ferragosto con “Sassi in Arte” di Lanfranco Lanari

Il 15 e 16 agosto a Monteleone di Spoleto si inaugura la Prima mostra nazionale di “Sassi in Arte” di Lanfranco Lanari. “Sono felice di ospitare la prima mostra nazionale, nell’ambito della manifestazione ‘Estate ad alta quota’, di questo artista originalissimo – commenta il sindaco di Monteleone, Marisa Angelini – a rendere ancor più significativa questa mostra è proprio la scelta di farla in Valnerina dove ha iniziato la sua carriera lavorativa in qualità di cancelliere di tribunale. Una sorta di omaggio quindi a questa terra piena di quelle pietre che lui sa trasformare in opere d’arte”.

L’esposizione artistica comprende composizioni di paesaggi ma anche singoli pezzi che rappresentano personaggi e storie. Un lavoro creativo che nasce dalla passione e dalla ricerca di materiali inerti poveri. Manciate di ciottoli che si trasformano in vere e proprie opere d’arte. Un‘infinità di forme e sfumature di colori che raccontano fantasiose storie, paesaggi, animali.

Lanfranco Lanari, una vita di cancelliere presso i tribunali umbri ha nel tempo libero da sempre, raccolto piccoli sassi in riva al mare, negli argini dei fiumi, nelle radure montane e sassose dell’Appennino umbro e ad ogni sasso ha dato una vita propria ed ha fatto raccontare una vicenda di attualità. Non resta che attendere l’apertura della mostra ed ammirare cosa c’è nell’anima di un piccolo sasso, cosa può raccontare e quanta creatività si può esprimere in una infinità’ di creazioni artigianali con una manciata di ciottoli.