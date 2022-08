Montefalco e Gualdo Cattaneo attendono i wine lovers per un nuovo fine settimana all'insegna della Sagrantino Experience

Amanti del turismo lento e del buon vino, una nuova esperienza di Sagrantino experience, il cartellone di iniziative promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino è pronta ad accoglierli tra le foglie di viti e le colline, con calici di vino abbinati a prodotti tipici del territorio e paesaggi unici. L’appuntamento è per venerdì 26 e domenica 28 agosto alla cantina Arnaldo Caprai di Montefalco, dalle 11 alle 15.30, per una visita con wine educator e degustazione guidata di vini, in uno spazio esclusivo e riservato, in accompagnamento ad una ricercata selezione di prodotti tipici del territorio e della gastronomia umbra. Si potrà degustare una selezione di quattro vini quali Collepiano Montefalco Sagrantino DOCG, Valdimaggio Montefalco Sagrantino DOCG, 25 Anni Montefalco Sagrantino DOCG, e uno a scelta tra Grecante Martani Grechetto DOC, Montefalco Rosso DOC, Montefalco Rosso Riserva DOC.

La wine experience dura dalle due alle tre ore circa e il costo è di 100 euro, con prenotazione obbligatoria (Whatsapp: 3482860775 / 0742 378802 int. 230, tour@arnaldocaprai.it)

Non mancherà inoltre, sabato 27 agosto alle 16.30, un ‘Sagrantino trek al tramonto’, alla cantina ‘Tenuta di Saragano’, in località Saragano di Gualdo Cattaneo. L’iniziativa prevede un aperitivo in cantina con visita guidata e degustazione di tre vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici umbri. A seguire i partecipanti saranno coinvolti in un percorso trekking guidato tra i vigneti al tramonto, in collaborazione con la guida escursionistica Cristiano Ceppi. L’itinerario è lungo 5 chilometri ed è adatto a tutti gli amanti del vino e della natura, nonché ai bambini dai 9 anni in su. È necessario indossare scarpe da trekking, pantaloni lunghi e abbigliamento a strati idoneo all’attività all’aperto, oltre a portare con sé almeno un litro di acqua a persona e torcia frontale o a mano; è consigliabile, infine, anche una maglia o giubbino in più nello zaino e cambio scarpe da tenere in auto. Costo dell’esperienza: 25 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Prenotazione obbligatoria (0742 378490, info@stradadelsagrantino.it).