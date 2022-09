A Montefalco aperitivo in cantina e passeggiata tra le vigne: è la prossima Sagrantino Experience

Il prossimo appuntamento ‘Sagrantino experience’ proponr una passeggiata tra le colline di Montefalco circondati dai suggestivi paesaggi con i vitigni di Sagrantino. Si tratta di un ‘Sagrantino trek al tramonto’, sabato 24 settembre, con partenza da e arrivo alla cantina Valdangius in località San Marco.

L’iniziativa, a partire dalle 16.30, prevede una visita guidata e l’aperitivo in cantina con la degustazione di tre vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici umbri. A seguire, si partirà per il percorso di trekking tra i vigneti al tramonto, accompagnati dalla guida Aigae Cristiano Ceppi. Un itinerario di circa 4,5 chilometri adatto anche ai bambini dai 9-10 anni in su. Il costo è di 25 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini.

Si tratta del secondo dei ‘Sagrantino trek al tramonto’ inseriti nel cartellone per enoturisti di ‘Sagrantino experience’, promosso dall’associazione La Strada del Sagrantino. Ad ottobre e novembre ci saranno altri quattro appuntamenti dedicati al trekking con ‘Sagrantino trek in autunno’.

Intanto, il prossimo weekend, venerdì 30 settembre e sabato primo ottobre, propone invece l’iniziativa ‘Caccia al diavolo’ alla cantina Scacciadiavoli di Montefalco. Sarà una visita in cantina con la degustazione di vini di produzione e un particolare focus sull’origine del nome. I partecipanti saranno coinvolti anche in una divertente iniziativa per andare alla ricerca di quadri che raccontano dell’eterna lotta tra il bene e il male incarnato dal diavolo.