Estate 2021, Montefalco: al via la Notte Romantica, cena all'aperto, degustazione di vino e arte. A mezzanotte il "bacio" in piazza

Montefalco punta sull'apertura dell'estate 2021 su un evento di grande fascino: la “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”. Un evento, previsto il 26 giugno, organizzata dai Borghi più belli d’Italia, che sarà dedicata all’ Amore per l’arte: gli innamorati potranno vivere il loro amore tra le storie dipinte da Benozzo Gozzoli, bere pregiato vino Sagrantino a lume di candela e degustare piatti romantici in attesa del bacio di mezzanotte nel cuore della piazza.

Si inizia in Piazza del Comune con “L’ Amore a Montefalco”: visite guidate della città con partenza alle 16.30 e alle 21.30, con guida turistica abilitata, per scoprire storie di passione e fede, di arte e viaggiatori. L’iniziativa è proposta delle guide turistiche dell'Umbria per info e prenotazioni contattare whatsapp 3288710625- 3284388044.

Dalle 16.30 si potranno invece rivivere momenti romantici tuffandosi nel passato con il Raduno di Fiat Topolino in Piazza del Comune. Alle ore 17 nella Sede del Consorzio Tutela Vini Montefalco in Piazza del Comune, è prevista l’iniziativa Montefalco nel bicchiere: grazie alla guida di esperti sommelier sarà possibile degustare quattro vini del territorio di quattro diverse aziende: un bianco del territorio (Montefalco Bianco Doc, Trebbiano Spoletino, Grechetto), Montefalco Rosso Doc, Montefalco Sagrantino DOCG e Montefalco Sagrantino DOCG passito. Prezzo 7 euro. A cura del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Per info e prenotazioni: 0742.379590.

Grande attesa alle 18 per “Sapori e colori” nel Complesso museale di San Francesco: un'esperienza di visita unica ed inconsueta dove l'arte di Benozzo si incontra con l'arte vinifica del Sagrantino, attraverso la degustazione dei vini della denominazione Montefalco Doc e Docg ed il racconto di uno dei maggiori capolavori del Rinascimento italiano. Un viaggio emozionante per gli occhi e il palato, alla scoperta di un territorio e delle sue eccellenze. A cura di Maggioli Cultura e Associazione La Strada del Sagrantino. Costo: 15 euro a persona. Durata 90 minuti. Evento esclusivo su prenotazione con numero di posti a sedere assegnati e limitati. Info e prenotazione: 0742/379598, museomontefalco@gmail.com.

Alle 20 i ristoranti negli angoli e nelle piazze più suggestive di Montefalco proporranno la “Cena a lume di candela”: gustando il menu romantico studiato dagli chef locali per l’occasione e la ricetta Dolce Pensiero d’Amore, lo speciale dolce proposto dall’associazione Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione

strada del Sagrantino.

Sarà il Bacio di Mezzanotte in piazza del Comune a coronare la “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” con lo straordinario scenario del palazzo comunale che si tingerà di rosso per creare la giusta atmosfera. “Questa iniziativa alla quale il Comune di Montefalco ha sempre aderiti – commenta il Vice Sindaco Daniela Settimi – apre ufficialmente la stagione di iniziative previste per l’estate a Montefalco. Come amministrazione abbiamo sempre creduto del grande valore aggiunto dell’adesione di Montefalco al circuito dei Borghi piu’ belli d’Italia e partecipiamo convintamente alle iniziative promosse dall’associazione nazionale.”