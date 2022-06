Monte Santa Maria Tiberina, studentesse americane pronte al restauro delle opere d’arte del borgo

Saranno sei studentesse americane della scuola Lorenzo De' Medici di Firenze, iscritte al corso di arte e restauro, sotto la direzione della professoressa Roberta Lapucci, a iniziare un percorso di restauro dei beni storico culturali presenti nel territorio di Monte Santa Maria Tiberina.

La studentesse inizieranno un percorso che le porterà nei prossimi anni ad eseguire lavori di restauro delle opere situate nelle chiese delle parrocchie del borgo. Prima di passare alla fase operativa, per due settimane le allieve saranno impegnate in un attento lavoro di selezione delle opere poi interessate dall’operazione di restyling.

Si tratta di un percorso reso possibile grazie alla significativa collaborazione avviata dall’amministrazione comunale con l'Istituto Lorenzo De’ Medici, realizzata in accordo con la Diocesi e la Soprintendenza, che già un anno fa ha visto il restauro della statua lignea della venerata Madonna del Monte, portata in processione durante la festa dell'Ascensione lo scorso mese di maggio.

“Desideriamo valorizzare e prenderci cura del nostro patrimonio storico-artistico – ha riferito l’amministrazione comunale di Monte Santa Maria Tiberina - per questo abbiamo dato il via a un progetto ambizioso e variegato che negli anni porterà nel territorio tanti studenti. Tutte le frazioni e le loro chiese verranno visitate e le opere che necessitano di restauro verranno messe in programma per le prossime annualità”.