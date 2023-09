Monasteri, la marchesa Florenzi Waddington e Perugino e Burri con Gran Tour

Prezzo non disponibile

Antichi monasteri di clausura, una passeggiata romantica lungo il centro storico di Perugia per avvicinarsi alla storia di Marianna Bacinetti, donna di cultura, filosofa e scrittrice della Belle Époque, che fu marchesa Florenzi Waddington, e il Nero adottato da due grandi maestri dell'arte come il Perugino e Alberto Burri per il fine settimana alla scoperta del capoluogo umbro con Gran Tour Perugia.

Si parte sabato 23 settembre alle 16 con La via dei monasteri, visita esclusiva a borgo di Porta Sant'Angelo lungo cui si snodano alcuni monasteri femminili di clausura, l'uno a pochi passi dall'altro. Si potrà così entrare a Santa Caterina, proseguire poi per Sant'Agnese, fino a raggiungere la Beata Colomba. Tre luoghi solitamente chiusi al pubblico dove, ancora oggi, le monache trascorrono una vita raccolta e scandita dal ritmo della preghiera, lontane dalla vita sociale che si muove fuori dalle mura. Per l'occasione, si potrà anche ammirare un’opera inedita di Perugino.

Doppio appuntamento domenica 24 settembre. Si inizia alle 10.30 con il consueto appuntamento settimanale con la mostra Nero Perugino Burri, promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del "nero", soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L'esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. La visita guidata si ripeterà fino al termine della mostra, il prossimo 2 ottobre, con cadenza settimanale.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso e visita guidata.

Il pomeriggio alle 17 prenderà invece il via la passeggiata Perugia romantica: la marchesa Florenzi Waddington, dedicata a Marianna Bacinetti, una delle donne più colte della Belle Époque dell'ambiente perugino, filosofa e scrittrice che fu, appunto, marchesa Florenzi Waddington dopo le nozze con Ettore Florenzi. La Bacinetti, frequentatrice ma anche organizzatrice dei migliori salotti dell'Ottocento salì alla ribalta delle cronache rosa per la sua travolgente storia d’amore con il principe Ludwig I di Baviera.

Costo della visita guidata 12 euro a persona, gratuita fino a 12 anni