Molini Fagioli lab, al via la nuova stagione di masterclass

Ha preso il via a Magione la nuova stagione di masterclass di Molini Fagioli Lab, dedicate all’arte bianca e rivolte a tutti gli appassionati e ai professionisti del settore a partire da fornai, pasticceri e pizzaioli. Il primo incontro di questa quarta edizione, che si è tenuto nel laboratorio della Molini Fagioli, è stato dedicato alle tecniche di impasto e cottura della pizza in teglia romana. La masterclass ha visto protagonisti i maestri pizzaioli romani Augusto Betti, titolare del locale MokaLoka, e Vincenzo Bonanno, titolare della pizzeria Vincenzo & Sabrina. Ad affiancarli erano presenti gli esperti tecnici della Molini Fagioli, Paolo Spadaro e Giuliano Pediconi. All’evento formativo hanno preso parte circa quaranta professionisti provenienti da tutto il centro Italia. “Oggi è la prima giornata ufficiale di riapertura delle nostre attività formative – ha spiegato ai presenti il direttore commerciale di Molini Fagioli, Daniele Belletti –. Per noi è un appuntamento importante poiché il post vendita è uno dei valori aggiunti che la Molini Fagioli offre ai propri clienti. Crediamo tantissimo nel raccontare agli utilizzatori dei nostri prodotti il nostro progetto, la nostra storia, il nostro percorso etico e quello delle nostre farine artigianali di qualità. Questa prima giornata dà il via a una serie di attività dedicate al mondo della pizza, della pasticceria e della panificazione. Racconteremo, inoltre, il nostro progetto di filiera regionale OIRZ a residuo zero (prima e unica filiera italiana di grano tenero certificata da ente esterno) e, soprattutto, il modo migliore per utilizzare queste farine artigianali prodotte in Umbria”.