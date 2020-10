Mobilità elettrica, se ne parla a Città della Pieve con gli amministratori locali e Rubeca Motori

Giovedì 8 ottobre, presso la Concessionaria Volkswagen Rubeca Motori di Città della Pieve, si svolgerà un incontro sulla mobilità elettrica del territorio umbro-toscano. Interverranno i sindaci dei comuni di Acquapendente, Castiglione del Lago, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Città della Pieve, Ficulle, Monteleone di Orvieto, Panicale, Parrano, Piancastagnaio, Piegaro, Radicofani, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena.

L’appuntamento, fortemente voluto dalla famiglia Rubeca, leader nel settore automotive nel territorio delle province di Perugia e Siena, ha lo scopo di inaugurare una nuova era della mobilità elettrica.

Proprio nella sera dell’8 ottobre sarà presentata a livello nazionale la nuova ID.3 la prima Volkswagen elettrica al 100%, punto di inizio di un periodo di forti cambiamenti per il marchio di Wolfsburg.

Il progetto del gruppo Volkswagen è proprio quello di immettere in commercio entro il 2028 più di 70 modelli completamente elettrici che andranno a cambiare la gamma trasformando lo storico brand nel primo al mondo per produzione di vetture elettriche.

L’elettrico è il futuro per Volkswagen e la Concessionaria Rubeca Motori è tra le prime in Italia ad averci creduto, commercializzando la gamma e dotandosi di colonnine di ricarica elettrica nelle proprie sedi già dal 2014.

Per questo motivo la Rubeca Motori si fa animatore di un dialogo tra le amministrazioni per la creazione di un “percorso ad impatto 0” per il territorio di propria competenza che possa dare risalto alla Regione Toscana e alla Regione Umbria come territori della mobilità elettrica.