"Miss Grand International", domenica a Perugia la finale per scegliere le più belle rappresentanti dell'Umbria

Un'invasione di bellezza per la città di Perugia. Domenica 5 settembre, con inizio alle ore 21.00, presso il locale The Circle di Perugia, si terrà infatti la finalissima umbra dell'evento "Miss Grand International", la sfilata di bellezza che è finalizzata alla scelta delle due Miss che rappresenteranno l'Umbria alla finale nazionale che si terrà prossimamente a Roma.

La giuria tecnica dovrà tenere conto, non solo del lato estetico - come afferma l'organizzatore Manuel Pauselli - ma anche di fattori ugualmente importanti come l'eleganza, la personalità e lo stile.

La candidata italiana scelta a Roma sarà la rappresentante che si confronterà a dicembre con le altre 90 concorrenti a Phuket in Thailandia, dove le Miss saranno testimonial per il rispetto delle donne e per l'attenzione alle emergenze sanitarie.

Nell'ambito della stessa serata perugina, si terrà anche la prima edizione di "Miss Femminilità ed Eleganza", dedicata alle over 30, 40 e 50.

L'evento prevede l'ingresso libero e gratuito e avverrà nel pieno rispetto delle normative Covid vigenti.