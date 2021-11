Sempre più minori soli, a Perugia un incontro sull'affido familiare

Il numero di minori (bambine, bambini, ragazze e ragazzi) privi di una famiglia è purtroppo in aumento. Per questo motivo, la Cooperativa Frontiera Lavoro in collaborazione con l’Associazione Città Famiglia organizzano a Perugia per il prossimo 26 novembre (Sant’Anna, ore 17:30) un incontro sul tema dell’affido familiare professionale in favore di minori stranieri non accompagnati. Durante l’incontro, a cui interverrà l’Assessore alle Politiche sociali e alla Famiglia Edi Cicchi, in primo luogo sarà illustrato il progetto “Umbriaffido - diffusione e implementazione di una buona pratica”, con particolare riguardo alle opportunità offerte ai nuclei familiari interessati. Umbriaffido, infatti, oltre ad eventi di sensibilizzazione sul tema dell’affido su tutto il territorio regionale, prevede corsi di formazione gratuiti per tutte quelle famiglie che vogliono approfondire gli aspetti legali, culturali e psicologici dell’affido professionale e magari candidarsi per accogliere un minore per un certo periodo di tempo. Il progetto, di cui Frontiera Lavoro è soggetto attuatore, prevede anche la creazione di un database di famiglie potenzialmente affidatarie, corsi per il personale degli enti pubblici, incontri informali fra famiglie e minori stranieri non accompagnati, percorsi di accompagnamento all’affido. L’incontro di venerdì 26 novembre sarà quindi l’occasione per approfondire il tema, per avere la possibilità di iscriversi ai percorsi formativi che saranno tenuti in modalità a distanza a partire da dicembre, per visionare filmati con interviste di MSNA accolti in affido nel territorio umbro e per ascoltare testimonianze di famiglie affidatarie tramite gli interventi dell’associazione Aquila Onlus – Famiglie per l’affido e Refugees Welcome Umbria. Per ogni ulteriore info si può contattare la cooperativa Frontiera lavoro alla mail angelomoretti@frontieralavoro.it o al numero (+39) 075 5002458.