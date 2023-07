Il Giro d'Italia del Minigolf arriva a Perugia

Uno sport divertente che può essere giocato a qualsiasi età: il minigolf è tutto questo, un'attività molto in voga in cui i campi da gioco sono costruiti fantasiosamente grazie agli ostacoli che fanno compiere alla pallina un percorso bizzarro. Ma se invece di tubi e pneumatici, la pallina dovesse attraversare le bellezze dell'arte e dell'architettura italiana? Se volete far vivere ai vostri bambini una giornata indimenticabile, preparatevi per un emozionante viaggio attraverso l’Italia… in minigolf!

Il Giro d'Italia del Minigolf

Si, avete capito bene: il Centro Commerciale Emisfero di Perugia dal 7 al 16 luglio ospiterà il "Giro d'Italia del Minigolf": un evento imperdibile dedicato ai più piccoli che potranno sfidarsi fino all’ultima buca in un percorso reso ancora più speciale dalla presenza delle riproduzioni dei più importanti monumenti d'Italia, coniugando così arte e sport.

La pista, orari e dettagli

Dal 7 al 16 luglio, per più di 10 giorni di divertimento assicurato, la pista di minigolf sarà aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato e la domenica anche la mattina dalle 11.00 alle 13.00. Un’occasione unica per mettere alla prova le proprie abilità, per divertirsi in famiglia o semplicemente per gustarsi lo spettacolo offerto dai partecipanti.



L’evento si terrà nella Galleria del Centro Commerciale di Perugia, in via Settevalli. Segnate dunque le date sul calendario e preparatevi a fare un tuffo nell'affascinante mondo del minigolf!

Il Centro Commerciale Emisfero vi aspetta per vivere con i vostri bambini una grande sfida resa ancor più indimenticabile dal particolare percorso che passa attraverso le riproduzioni in scala dei monumenti più importanti di sette città d'Italia.