La corsa motociclistica Milano-Taranto fa tappa a Santa Maria degli Angeli

La competizione motociclistica Milano-Taranto nasce nel 1932 come naturale prolungamento del raid Milano-Napoli meglio conosciuto con l’appellativo di “Coppa del Duce”. Dopo i successi delle prime edizioni promosse per motorizzare gli italiani, Mario Deintrona, competente appassionato tarantino incline all’arte delle due ruote, ottiene dall’allora presidente del Motoclub Italia, Ugo Leonardi, il desiderato prolungamento fino alla sua città.

“Non era una manifestazione per signorini”, amano ricordare i veterani, e alla mezzanotte in punto del 2 maggio 1937 il primo concorrente della I° Milano-Taranto” si lancia per le impervie strade d’Italia fino in fondo allo “stivale”. Gli iscritti furono 135, ma dei 116 partenti soltanto 57 giunsero al traguardo. Vinse Guglielmo Sandri su Moto Guzzi che percorse i 1.280 chilometri a 140 chilometri orari di media. Stivaloni con i lacci, pantaloni alla zuava, giubbetto con il numero legato sul pettorale, caschetto di pelle, occhialoni di vetro, tanta polvere e un’infinita passione. Un’impresa da leggenda. Centauri d’altri tempi! L’ultima Milano-Taranto agonistica è stata disputata nel 1956, il vincitore, Pietro Carissoni, tagliò il traguardo sul lungomare Vittorio Emanuele di Taranto alla guida di una Gilera 500 Sport con il tempo di 12 ore 7minuti e 32 secondi, alla media 106,630 Km/h. Il secondo classificato, Franzosi su Bianchi 250 Sport, arrivò con due minuti di ritardo. Da allora i motori delle moto da competizione hanno taciuto sulle strade d’Italia fino al 1987 quando dalla volontà degli organizzatori del Moto Club Veteran di San Martino in Colle è nata la rievocazione storica della mitica gran fondo motociclistica. Nel cuore dei centauri di tutte le età, il ruggito della passione poteva così ridestarsi meditando nuove avventure e nuovi traguardi rivissuti sul tracciato di una delle più antiche corse in linea del mondo, quasi a voler sfogliare un libro di storia scritto da nomi altisonanti del motociclismo come Ubbiali, Provini, Masetti, Mendogni, Pagani, fino allo spoletino Venturi e al perugino Capocci. Li chiamavano cavalieri della modernità; hanno fatto conoscere in Italia e nel mondo marchi prestigiosi come Bianchi, Guzzi, Mondial, Gilera, Ducati, Morini, Parilla, MV Agusta, Benelli, Laverda.

Con orgoglio e nostalgia possiamo riconoscere che il merito del successo di questa rievocazione storica è di un perugino “doc”, nonché motociclista verace, che risponde al nome di Franco Sabatini da San Martino in Colle, salito nel firmamento dei centauri nel novembre 2020. Personaggio tenace, antiretorico, con volontà e passione indelebile, che non amava gli onori ma li distribuiva. La sua immagine oggi scorre ancora fra figure in bianco e nero consegnate alla storia del motociclismo. Ogni anno, allo scoccare della mezzanotte milanese, la sua passione rivive nella memoria collettiva dei suoi piloti, in quella delle tre figlie Lina, Natalina e Claudia e nella inseparabile figura dell’amatissima moglie Wilma.