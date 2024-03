Umbria+, al via la seconda edizione di "Mi fido di te"

Al via la seconda edizione di "Mi fido di te", il programma televisivo ideato e condotto da Ilaria Orientale, consigliere Enpa Terni che andrà in onda tutti i mercoledì alle 19.20 su Umbria+ canale 15.

"Dare voce a tante voci inascoltate resta l'obiettivo finale della trasmissione in cui i veri protagonisti restano cani e gatti in cerca di casa. Quest' anno alcuni importanti canili dell'Umbria, Da Terni, a Perugia a Cittá di Castello "porteranno in televisione" alcuni loro ospiti per dare visibilità a queste realtà spesso dimenticate...

Tra le novità di quest'anno il contributo dell'attrice Caterina Murino che sarà in collegamento da Parigi durante la prima puntata e che è anche l'ideatrice dello spot contro l'abbandono "stai con me", il cui messaggio richiama il motto di questo programma che è sempre al fianco dei nostri amici a 4 zampe.