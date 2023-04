Mevania Wine Festival, degustazioni libere e vini d'eccellenza

Prezzo non disponibile

Mevania, la Bevagna romana, che ebbe il suo splendore nella prima età imperiale (I e II secolo d.C) è oggi un meraviglioso borgo umbro dove storia e tradizione incontrano i vini e i prodotti di un territorio magico.

In una delle location più suggestive di Bevagna, il Chiostro di San Domenico, le cantine locali saranno così le protagoniste di “Mevania Wine Festival” (domenica 30 aprile, dalle ore 11 alle ore 19), un’intera giornata con degustazioni libere che, calice alla mano, porteranno i partecipanti alla scoperta della storia enologica di Bevagna e non solo. Saranno infatti presenti anche realtà di fuori regione in una straordinaria esperienza sensoriale.

L’evento è promosso da Associazione Culturale Share - organizzatori anche de La Sagrantina (passeggiata enogastronomica al tramonto tra borghi, vigne e cantine, ulivi e frantoi che tornerà anche nel 2023) - in collaborazione con il Comune di Bevagna, Slow Wine Umbria e Slow Food Condotta Valle Umbra.

Tra le particolarità delle degustazioni, oltre alla masterclass tra arte, storia e gusto a cura di Gian Paolo Ciancabilla, Clara Maria Iachini e Stefano Tonanni, anche il confronto tra Trebbiamo e Verdicchio, i due grandi bianchi del centro Italia: si svolgerà nella suggestiva Sala Capitolare del Chiostro San Domenico in compagnia di straordinari affreschi risalenti al ‘300.

Queste le cantine protagoniste delle degustazioni libere dei propri vini, per una esperienza sensoriale unica: Milziade Antano Fattoria Colleallodole; Cantine Briziarelli; Azienda Agricola La Fonte; Tenute Baldo; Tenute Lunelli; Agricola Mevante; Cantina Di Filippo; Adanti Azienda Agricola; Tenuta Bellafonte; Almaraminga; Cantina Benincasa; Cantina di Villa Mongalli; Cantina Dionigi; Terre Dei Nappi; Fattoria ColSanto; Cantina Trabalza; Il Paluffo Tuscan Villa; Broccanera; Cantina Le Macchie; Cantina Numa; Cantina Stentella; Crotin1897 Agritourism; Villa Acquaviva Winery; La Salceta, organic winery; Rasenna in Tuscany Azienda Agricola Bio Tarazona; Azienda Agricola San Lazzaro; Azienda Vitivinicola Socci; Tenuta Armaiolo; Podere Grecchi.

Infoline e prenotazioni

+39 328 728 81 08

info@lasagrantina.it

www.lasagrantina.it