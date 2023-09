Trevi, monsignor Sorrentino celebra la messa per le celebrazioni della beata Maria Luisa Prosperi

La Fondazione Prosperi di Castagnola e la comunità benedettina di Santa Lucia di Trevi celebrano il 224esimo anniversario della morte della beata Maria Luisa Prosperi con una messa in programma il 12 settembre alle ore 17.30 presso il monastero di Santa Lucia (via del Crocifisso 1). Presiederà la celebrazione monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno.

Gertrude Prosperi, figlia di Domenico e di Maria Diomedi, nasce a Fogliano di Cascia (Perugia) il 19 agosto 1799. Dal 1822 al 1834 vive nel monastero di S. Lucia come una religiosa esemplare e molto apprezzata. La monaca viene impiegata in tutti gli uffici previsti dalla Regola benedettina: infermiera, sagrestana, camerlenga e, infine, come maestra delle educande. Le testimonianze sono concordi nel descriverla come amabile, benvoluta dalle educande e dalle monache.

Il 19 dicembre 2011 Papa Benedetto XVI firma il decreto che ne riconosce il miracolo: la guarigione di una donna umbra gravemente malata a livello cerebrale. Il 10 novembre 2012 è stata beatificata nella cattedrale di Spoleto.