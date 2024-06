Mercato delle Gaite 2024, Bevagna si tuffa nel Medioevo: il programma

Prezzo non disponibile

Dal 22/06/2024 al 30/06/2024

Bevagna

Bevagna, completamente immersa nell'atmosfera medievale del Mercato delle Gaite, si appresta a vivere il suo primo fine settimana con una suggestiva notte romantica dal sapore d’altri tempi e la singolare disfida di tiro con l’arco storico lungo le vie del borgo. Due appuntamenti ai quali fanno da cornice spettacoli di artisti di strada, musici e antiche melodie, botteghe dei mestieri e itinerari guidati attraverso i territori delle quattro Gaite.

La prestigiosa rievocazione storica umbra, giunta alla sua 35esima edizione, entra così nel vivo del weekend, celebrando il mondo delle arti riproposte nella maniera più fedele possibile, dai volontari delle Gaite. Una macchina organizzativa che, durante tutto l'arco dell'anno, li vede costantemente al lavoro per offrire a cittadini e turisti una manifestazione che ricostruisce minuziosamente la società del ’200 e ’300, uno spettacolo unico nel suo genere, tanto da potersi fregiare del riconoscimento del Ministero dei Beni culturali.

Con l'inaugurazione della mostra "Le immagini di un sogno", a cura di Alessandro Bertani, Danilo de Laurentiis, Alessandro Firmalli e Stefano Preda, e l'avvio della proiezione in loop delle gare tra le Gaite, si apre ora il primo fine settimana con un variegato calendario di iniziative. Dietro le quinte hanno preso il via le sfide, la Gastronomica, il Mestiere e il Mercato, appuntamenti riservati solo alla giuria selezionata e composta da autorevoli esperti in materia.

Nei prossimi due giorni le Botteghe delle Arti aprono le porte dalle 10.30 alle 12.30, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23.30 (durante la settimana solo dopocena). Un’occasione per poterle vedere in funzione, con i maestri dell'arte all’opera, con macchinari ricostruiti, materie prime e prodotti finiti. Un viaggio affascinante nel mondo del lavoro medievale. Inoltre, è possibile partecipare ad “Andar per Gaite”, itinerari guidati alla scoperta della storia, dell'arte, delle tradizioni della Mevania trecentesca e delle Gaite, con partenza da piazza Filippo Silvestri alle 10 e alle 18 (prenotazioni: 0742 361847 – 335 5977629).

Sempre aperte le taverne delle Gaite San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro, pronte ad offrire tutte le sere, dalle 19.30 (e nei giorni 22, 23, 29 e 30 anche a pranzo) prelibati piatti medievali. Senza dimenticare i punti ristoro, che nei vicoli e nelle piazzette, propongono uno “street food” legato alla tradizione.

Sabato 22 giugno, a partire dalle 10.30, si esibiscono i Giullari del Diavolo e Le Tre Cipolle. In serata, dalle 22, in piazza Silvestri, “Il genio impossibile” di Shezan, lo spettacolo di giocoleria infuocata “Libra” di Fire Aida, e lo spettacolo di giocoleria e trampoli “De loco in loco errando” del Giullare Liuprando (dalle 22 in piazza Garibaldi – Gaita San Giovanni).

Domenica 23 giugno si inizia alle 8.30 con la Disfida di tiro con l’arco storico nazionale, competizione itinerante. Alle 10.15, nella chiesa di San Michele Arcangelo, si tiene la Messa solenne con canto gregoriano a cura di Cantoria Mevaniae. Dalle 10.30 Messer lo Stramagante presenta “Li prodigi dello bagatto”. Dopo una piccola pausa, si riprende alle 14.30 con il gran finale della Disfida di tiro con l’arco storico in piazza Filippo Silvestri. Nello stesso luogo, alle 22, l’ensemble MusiCanti Potestatis presenta il concerto “Cantica Nova” Musica, “il nuovo antico” e il Mercato delle Gaite, brani e melodie che hanno accompagnato negli anni la manifestazione.

Per consultare il programma completo degli eventi, visitare il sito ufficiale del Mercato delle Gaite www.ilmercatodellegaite. it Per informazioni, prenotazioni e biglietti telefonare ai numeri 0742 361847 – 335 5977629.