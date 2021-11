Mercatini di Natale a Castel Rigone, quattro fine settimana di artigianato, musiche natalizie e intrattenimento per i più piccoli

Per la gioia di grandi e piccoli, tornano, nel Borgo medievale di Castel Rigone, i Mercatini di Natale. Le bancarelle cariche di prodotti dell'artigianato locale verranno presentati in un'atmosfera unica. Musiche natalizie accompagneranno la manifestazione. e naturalmente non mancheranno intrattenimento per bambini e street food.

La meraviglia dei Mercatini di Natale si ripeterà per ogni fine settimana, a partire dal 27 e 28 novembre, e fino al 19 Docembre, dalle 14 alle 20.

Nel corso delle domeniche l'atmosfera sarà allietata da gruppimusicali itineranti e per i più piccoli ci sarà la possibiltà di effettuare un giro sul pony di Babbo Natale.

Il prgramma completo e dettagliato è descritto nella Pagina Facebook della manifestazione.