Melania Giglio è Amy Winehouse: in scena alla Rocca Flea di Gualdo Tadino

Giovedì 3 agosto alle 21.30, alla Rocca Flaea, nell'ambito del cartellone dell’Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2023 promossa dall’amministrazione comunale, Melania Giglio è l'interprete di Amy Winehouse. L’amore è un gioco a perdere, per la regia Daniele Salvo.

Lo spettacolo ripercorre le tappe umane e musicali più significative di Amy Winehouse, incredibile voce e straordinario talento. Un talento fragile purtroppo, votato all’autodistruzione. Un desiderio di autoannientamento che risulta davvero incomprensibile se paragonato all’unicità della sua vocalità, al genio compositivo di questa vera artista così profondamente innamorata della musica. Di lei ci piace condividere il ricordo di uno dei suoi più cari amici, Tyler James: “Amy odiava essere famosa. Non accettava la fama, che era come una prigione. Cercava di sottrarsi a tutto quello che la fama comportava, desiderava trovare un modo di fuggire. Lei mi diceva sempre che nella vita conta solo essere felici e l’unica cosa che importa è l’amore. Più di ogni altra cosa voleva una famiglia, essere moglie e avere figli. Tutto ciò che desiderava era la normalità”.