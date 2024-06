A Perugia arriva una giornata per gli appassionati delle due ruote: promozioni, incontri speciali e tante piccole sorprese

Un evento straordinario attende tutti gli appassionati delle 2 ruote: a Perugia arrivano promozioni esclusive, incontri speciali e tante piccole sorprese.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 giugno presso la Concessionaria Ricci Moto in Via Giuseppe Sacconi 1/3 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30. Durante la giornata si avrà l'opportunità di approfittare di incredibili promozioni sui marchi Airoh, Rev'it e Cellular Line: sono brand leader che offrono una vasta gamma di prodotti di alta qualità per tutti gli appassionati di motociclismo e tecnologie per la guida.

Non solo offerte ma anche un’occasione unica per tutti gli amanti delle due ruote di conoscere uno dei protagonisti del motociclismo mondiale: il momento più atteso sarà quello dell'incontro con il celebre pilota Danilo Petrucci, noto per le sue impressionanti prestazioni in Moto GP. Petrucci sarà presente durante tutto il pomeriggio per incontrare i fan, firmare autografi e scattare foto ricordo.

Inoltre, per rendere l'evento ancora più speciale, arriva un’opportunità unica per ricevere un accessorio di alta qualità e un simbolo di sicurezza e stile nel mondo delle moto: sarà offerto in omaggio un casco Airoh ai clienti che effettueranno acquisti durante la giornata. Il casco sarà messo in omaggio tramite una lotteria.

Appuntamento in concessionaria il 22 giugno per vivere una giornata all'insegna della passione per il motociclismo, delle promozioni esclusive e dell'incontro speciale con il campione Danilo Petrucci.

Non mancate a questo appuntamento unico!

Informazioni utili

Dove: Concessionaria Ricci Moto in via Giuseppe Sacconi 1/3

Quando: il 22 giugno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30

Pagina FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057828152519