Premio Medicus 2022, lectio magistralis di Vittorio Sgarbi e il libro di monsignor Vincenzo Paglia per la giornata delle persone anziane

Medicus Premio Gentile da Foligno celebra la giornata internazionale delle persone anziane con una lectio magistralis di Vittorio Sgarbi e la partecipazione di monsignor Vincenzo Paglia, che presenterà il suo ultimo libro “L’età da inventare”. Appuntamento venerdì 30 settembre a Urbino, aula magna del Polo scientifico alle ore 17.

Moreno Finamonti, presidente di Medicus, ha espresso grande soddisfazione per il prestigioso evento che riconosce l’illustre concittadino folignate “principe dei medici”.

Anche ad Urbino si parlerà del fenomeno più importante che sta avvenendo nella società odierna: l’invecchiamento per alcuni è un rassegnato passaggio verso anni di decadimento fisico, inoperosità forzata e solitudine. Per altri, una lontana minaccia da sfuggire con l’aiuto di pratiche estetiche, salutistiche ed attività appaganti. Comunque la si viva, la vecchiaia spesso fa paura o porta con sé la malinconia del tramonto. Eppure e’ diventata un tempo importante dell’esistenza, ben più lungo di quanto era fino a pochi decenni fa e si presenta, in mancanza di modelli, come un’età tutta da inventare. In atto c’e’ una rivoluzione silenziosa che riguarda tutti, mettendo insieme dei risvolti medici, sociali e culturali.

Medicus Premio Gentile da Foligno, considerato tra i cento eventi più belli d’Italia, sarà ancora protagonista di fronte ai media nazionali.

Gentile, principe dei medici del Trecento, accademico e commentatore del Canone di Avicenna, fu guida sapiente di papa Giovanni XXII nella fondazione nello Studium perugino il 18 febbraio 1321 della facoltà di medicina. Nell’aula magna dell’attuale dipartimento di Medicina e Chirurgia di Perugia un busto di inizio Novecento ricorda il ruolo decisivo ricoperto da Gentile.