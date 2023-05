Medici veterinari da tutta Italia in campo in Umbria per il Trofeo nazionale promosso da Asi

Prezzo non disponibile

Tra Nocera Umbra, Spello e Valtopina, la ventiduesima edizione del torneo nazionale medici veterinari. A partire da domani, 30 maggio, si affronteranno sul campo da calcio 12 squadre maschili, 6 squadre femminili, per oltre 400 partecipanti. Ad organizzarlo l’Asi, Associazione sportiva italiana.

“Per questa importante occasione ci uniamo ai veterinari, professionisti dedicati e appassionati che si impegnano quotidianamente per garantire il benessere e la salute dei nostri amici pelosi” commenta il presidente della sezione Asi dell’Umbria, Andrea Alunni.

È tutto pronto per il fischio d’inizio del XXII torneo che quest’anno farà il suo ritorno in Umbria. Dopo Palazzo di Assisi (1999) e Norcia (2004). Saranno i borghi medioevali di Nocera Umbra, Valtopina e Spello ad ospitare le sedi ufficiali dei campi di gioco, in una kermesse di sei giorni tra sport, arte e natura, alle pendici del Parco del Monte Subasio.

Si partirà con i sorteggi dei gironi in programma martedì 30 maggio, per concludersi domenica 4 giugno, all’indomani delle finali e delle premiazioni di rito.