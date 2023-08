Media Valle Tour fa tappa a Torgiano fra l’arte contemporanea del Parco delle sculture di Brufa

A Torgiano, fra l’arte contemporanea del Parco delle sculture di Brufa, fa tappa Media Valle Tour, il progetto che propone un viaggio sensoriale alla scoperta dei borghi della Media valle del Tevere. L’evento si terrà venerdì 25 agosto in occasione dell'iniziativa “Parco delle sculture di Brufa. Il gusto per l’arte”. La manifestazione è ospitata nella cittadina il cui nome significa “Torre di Giano” e che sorge in un punto strategico per il controllo del territorio, proprio sul dolce pendio dove il Tevere abbraccia il Chiascio e prosegue la sua corsa verso Roma.

Avendo da poco accolto una nuova opera “Sferosnodesploso”, del maestro Claudio Capotondi, Il Parco delle sculture di Brufa sarà protagonista dell’evento. La scultura potrà essere ammirata durante la visita guidata, dalle 17.00 alle 18.00 e seguirà una degustazione di prodotti tipici e vini locali. La serata sarà poi arricchita da una cerimonia solenne per l’intitolazione del parco a Marcello Nasini, compianto sindaco della città venuto a mancare nel luglio 2021.

Umorismo e musica alle 21.00 con lo spettacolo di cabaret del comico Giovanni Cacioppo, inserito tra gli appuntamenti del settimo Festival internazionale “Green Music” di Maurizio Mastrini, nel teatro del parco con i suoi 500 posti a sedere.