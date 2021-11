Max Maglione e la sua band il 3 dicembre a Spello per sostenere i piccoli malati oncologici con Peter Pan Onlus

Un'occasione speciale per fare del Natale un evento di solidarietà con chi è meno fortunato. E' quello previsto per il 3 dicembre alle ore 21al Teatro Subasio di Spello con lo spettacolo “Metà di me” scritto e diretto da Max Maglione.

In questa occasione, infatti, sarà proposta una raccolta fondi per contribuire ai progetti realizzati dall’associazione Peter Pan onlus. L’associazione da anni si occupa dell’accoglienza dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie, per rendere questi percorsi più caldi ed umani.

Napoletano di origine e romano di adozione, Max Maglione è un artista poliedrico. Alle professioni di psicologo, formatore e imprenditore, da anni affianca la passione per il teatro e per la musica. Cantante e chitarrista, scrive spettacoli di intrattenimento a 360°.

Anche quella del 3 dicembre, quindi, sarà una serata dedicata all’intrattenimento e alla musica, con ampi spazi per discutere insieme dei temi del momento, sempre con il consueto piglio allegro ed ironico dell’artista Maglione.

La serata è organizzata dall’associazione culturale Athanor eventi. Un'associazione attiva da oltre 20 anni nel panorama teatrale e musicale italiano. Negli anni ha sviluppato una forte esperienza nell’organizzazione di importanti eventi sul territorio umbro e nella gestione dei palinsesti dei teatri della zona.

L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Spello e con il contributo di Diva International. La holding spellana specializzata in produzione e commercializzazione di prodotti per l’igiene e la cura della persona, riconosce con forza il legame profondo con la società civile ed investe sul territorio in modo costante, mostrandosi da sempre molto sensibile soprattutto ai temi della solidarietà.

Per tutti questi elementi, l’appuntamento del 3 dicembre si preannuncia come un’occasione da non perdere per vivere una serata piacevole e divertente, all’insegna del sostegno di cause ad alto valore etico.

Biglietti: www.ticketitalia.com, la sera dello spettacolo dalle ore 20 al botteghino del teatro Subasio di Spello.