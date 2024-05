Matteo Salvini a Perugia per presentare il suo libro "Controvento"

Matteo Salvini a Perugia per la presentazione del suo libro. L’appuntamento è per sabato 25 maggio alle 17.30 all’Hotel Plaza di Perugia in Via Palermo, 88. Presenti anche la presidente Donatella Tesei e i candidati alle elezioni europee Valeria Alessandrini e Antonio Tacconi.

“Sabato 25 maggio il nostro Segretario Federale e Ministro Matteo Salvini tornerà in Umbria per la presentazione del suo libro

‘Controvento - L’Italia che non si arrende’ - annuncia il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti - sarà quindi anche un’occasione per parlare dell’idea di Europa che la Lega, con determinazione e coerenza, sta portando avanti. Abbiamo detto con chiarezza, e non faremo passi indietro, che vogliamo più Italia in Europa e non scenderemo a compromessi con chi in questi anni ha lavorato per renderci deboli attaccando i nostri agricoltori, le imprese, la casa, le auto”.