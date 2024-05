Matteo Ricci e l'introduzione del Cristianesimo nel "mitico" Catai, appuntamento alla Fondazione Carletti Bonucci

Si svolgerà mercoledì 15 maggio alle ore 17.30, presso la Fondazione Carletti Bonucci (via Baldeschi 2), la conferenza di Diego Poli, professore emerito di Glottologia dell’Università di Macerata, dal titolo "Quando il Catai era vicino e la Cina era lontana: Matteo Ricci, apostolo e scienziato".

La Cina fu conosciuta fino a tutto il Cinquecento con il nome di Catai, attestato in Marco Polo e, ancor prima, presente negli scritti dei missionari francescani. Caduta questa denominazione in disuso con la fine della dinastia mongola, la parola che la sostituisce è il persiano ??n che denotava lo stato della dinastia C?n (221-206 a.C.).

Tuttavia l’Occidente conserva il dualismo e i geografi non riescono a mettere a fuoco la questione se il Catai del Gran Cane raggiunto dalle carovaniere via terra possa corrispondere all’entroterra delle coste della Cina degli Imperatori Ming scoperte per via mare dai Portoghesi. Dopo la puntualizzazione effettuata dal Padre agostiniano de Rada nel 1575, da lì a breve, i Gesuiti stanziati in Oriente cominciano a supporre che il collegamento che permette ai mercanti musulmani di giungere in Cina per via terra possa corrispondere all’itinerario descritto da Marco Polo.

Matteo Ricci riflette sul problema almeno dal 1585 quando lavora su una ‹‹descritione di tutta la Cina›› e cerca di spiegarsi la collocazione del Catai posto a settentrione della Cina dai cartografi europei. La prospettiva cartografica viene a essere corroborato da una sperimentazione geografica quando il Confratello portoghese Bento de Góis (1562-1607) fu inviato in esplorazione per "scoprire il Cataio, e dopo cinque anni arrivò ai confini di questo regno, et ritrovò essere l’istesso regno Cataio e Cina; ma per li molti travagli che patì, morì in Succeo, città ultima della Cina verso ponente" (lettera di M. Ricci, Pechino 24 agosto 1608). Questa attività nel campo della cartografia si unisce in Matteo Ricci alla capacità dimostrata nella pastorale di servirsi di strategie note attualmente come inculturative, mirate al riconoscimento della alterità e alla comprensione della diversità.