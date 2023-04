Matteo Caccia e le tante vite che sono anche le sue: "Dalle vicende altrui una riflessione su sé stessi"

Storie da ascoltare e da raccontare. Storie attraverso le quali guardarsi dentro o attraverso, provare a capire. Storie con cui raccontare il presente, filtrarlo. Storie per riflettere. Storie, ma non una serie di biografie riprese e messe in ordine. Questo è il libro di Matteo Caccia, autore e conduttore radiofonico, nonché attore teatrale: “Per anni ho lavorato con lo Stabile dell’Umbria, ho solcato il palco molti teatri della regione”. Insomma, la presentazione (in programma oggi, 27 aprile alle 18,30 alla libreria Popup) è un ritorno “a casa”. “In un certo senso sì, torno a Perugia dopo diversi anni, ma qui ritrovo degli amici che avevo lasciato. Sarà divertente”. Cosa presenterà? Matteo Caccia ha recentemente scritto Voci che sono la mia, un saggio, spiega, di cui fanno parte alcune delle tante storie che ha avuto modo di scoprire per lavoro e che, in questo libro, diventano punti di osservazione, filtri. Nella consapevolezza che ogni vita d’altri finisce per influenzare la propria. “Tra le tante che ho scoperto, quella di un pescatore di Cagliari che era caduto in acqua. La barca continuava ad andare, girava intorno a lui che era indeciso se tentare di riprenderla al volo, rischiando di essere ferito dall’elica del motore, oppure provare a nuoto. Provato a fare uno e l’altro tentativo, quando stava per cedere stremato, si era reso conto che non aveva altra scelta: doveva risalire assolutamente a bordo. Tornato a terra, era sceso e aveva abbracciato il suo cane. Tutto era tornato alla normalità, quasi come se poco prima non fosse successo niente. Eppure, aveva appena rischiato di morire”. Insomma, una mattina qualunque, un incidente banale nella quotidianità che l’avrebbe potuta stravolgere in modo irreversibile. E se non deve far riflettere un’esperienza di questo tipo...

Matteo Caccia dialogherà con la giornalista Valentina Pigmei.