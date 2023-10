Matricola Punto Zero: il cantante Aimone Romizi dei Fast Animal and Slow Kids accoglie i nuovi iscritti dell’Università di Perugia

Un inizio scoppiettante quello riservato dall’Università di Perugia alle nuove matricole che, fra sospensione delle lezioni e la presenza di Aimone Romizi dei Fast Animal and Slow Kids, di certo non dimenticheranno il loro arrivo nello studium perugino.

Domani, mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 15.30, si terrà l'evento "Matricola Punto Zero: il tuo futuro inizia qui". L'iniziativa è rivolta ai nuovi iscritti e a tutti coloro che sono interessati a frequentare i corsi di laurea dell'Ateneo. L'obiettivo è dare il benvenuto ai futuri studenti, presentare i servizi e le opportunità offerte e favorire la conoscenza e lo scambio tra i partecipanti.

Il lieto evento di svolgerà nell'Aula Magna di Palazzo Murena e sarà trasmesso in streaming su Teams in tutti i Dipartimenti. Interverrà il rettore Maurizio Oliviero insieme al direttore generale Anna Vivolo, al presidente del Consiglio degli Studenti Matias Cravero e ai direttori dei 14 Dipartimenti. Ci saranno anche testimonianze di studentesse e studenti che racconteranno la loro esperienza presso UniPg e momenti di musica e intrattenimento con la Goliardia e l'artista Aimone Romizi.

Per consentire la partecipazione di tutti, le lezioni e le attività didattiche previste per il pomeriggio dell'11 ottobre saranno sospese.