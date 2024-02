Il libro di esordio della "iena" Alessandro Regis "debutta" al castello di Montignano

Disponibile dal 16 febbraio nei maggiori bookstore italiani e sulle principali piattaforme “Il successo di essere Nessuno”, l’esordio letterario dell’attore Alessandro Regis, edizione youcanprint.it.

L’autore presenterà la sua prima opera prossimamente in Umbria presso il prestigioso Castello di Montignano, a Massa Martana.

Non una autobiografia in senso stretto ma uno spaccato di vita, una libera interpretazione di un pensiero intimo, che l’autore ha voluto mettere a disposizione della comunità.

Come lo stesso autore cita nella prefazione il libro vuole essere un incitamento, un monito a non mollare mai ad avere un obiettivo e a fare di tutto per raggiungerlo, ma si raccomanda, con rispetto per gli altri e cura di sé stessi.

In “Il successo di essere NESSUNO” non c’è soltanto l’Alessandro Regis che siamo stati abituati a vedere sul grande schermo, scherzoso, spensierato, c’è la sua vera essenza di uomo, di chi combatte ogni giorno la sua battaglia personale, vera, che esula dal mondo patinato dello spettacolo.

Ogni capitolo è un susseguirsi di episodi personali, in cui Regis si racconta, racconta i luoghi della sua crescita, la periferia romana e da cui traspare la sua caparbietà, la sua testardaggine, la sua continua ricerca del momento giusto, senza aspettare che lo stesso bussi alla porta!

Questa prima opera di Alessandro Regis è dedicata al figlio Christian, con uno scritto “a cuore aperto” forte, vero, sincero, spassionato, come l’autore: ”A mio figlio Christian, che è la persona più importante della mia vita e che si trova nella fascia d'età denominata adolescenza, una fase della vita in cui non si è né bambino, ma nemmeno uomo; fase in cui le idee sono in continua evoluzione, senza sapere esattamente che cosa rappresenti, cosa vuoi, spinto da un istinto ma senza sapere il perché.

Età in cui pensi di poter ottenere tutto in maniera facile abituato al mondo finto dei social e degli youtuber, non riconoscendo che, per ogni cosa, c'è un prezzo da pagare.

Lo dedico anche ai miei genitori che, forse troppo giovani, hanno imparato ad essere genitori crescendo insieme a me.

Lo dedico a me, per tutte le volte che ho richiesto attenzione senza essere ascoltato, per tutte le volte che l'affetto ricevuto non colmava l'amore di cui avevo bisogno e non compensava la severità con cui sono cresciuto; per non permettere alle mancanze del passato di rovinare il presente e il futuro.

Il mondo reale e quello virtuale vengono caratterizzati da continue violenze, da idee corrotte che a volte io stesso faccio fatica ad elaborare e comprendere, per la loro irrazionalità e approssimazione.

Siamo connessi con la futile speranza dell’avere tutto ad ogni costo e contemporaneamente, si sta perdendo il contatto con la realtà, con i veri valori.

Generazioni diverse certo, ragioni e razionalità a volte contrastanti. Mettersi a confronto con gli altri, riavvicinarsi, guardare le persone negli occhi, entrare empaticamente nelle altrui realtà, abbandonare la nostra comfort zone e comprendere gli usi e i costumi di popolazioni lontane: questa è la vera empatia.

Io stesso, spero di superare delle barriere fisiche, per poter riprendere a conoscere in questo modo, nuove realtà".