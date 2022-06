Massa Martana, “I favolosi musicanti di Brema”, in scena il lavoro conclusivo dei laboratori del progetto “Dopo di noi”

Progetto “Dopo di noi” e Polis società cooperativa presentano “I favolosi musicanti di Brema”, rappresentazione teatrale a conclusione del laboratorio con la regia di Domenico Madera (associazione culturale Le Onde) e del percorso di musicoterapia a cura di Gianfranco De Franco, musicologo, musicoterapeuta e polistrumentista.

Appuntamento al teatro Consortium di Massa Martana martedì 28 giugno 2022 alle ore 18.30 con Emanuele Aquilani, Andrea Bagli, Francesca Bernacchia, Franco Giordano, Emiliana Montecchiani, Silvia Morichetti, Nicolò Pucci, Rosella Rosati, Leonardo Spanò e Antonio Zollo.

“Siamo stati i primi a utilizzare i fondi pubblici per il progetto ‘Dopo di noi’ della Zona sociale 4 della Media Valle del Tevere – dice Silvia Baldelli, responsabile servizi Disabili di Polis cooperativa sociale – A Massa Martana è stata avviata la sperimentazione dell’autonomia in appartamento, per sviluppare le capacità di gestione del quotidiano e consentire alle persone con disabilità e alle loro famiglie di vivere delle alternative alle realtà familiari e di sviluppare le proprie potenzialità. Il progetto annuale con i ragazzi si basa su laboratori per stimolare e accrescere l’autonomia sociale e relazionale, insieme con le uscite nel fine settimana con due operatori, in appartamento per stimolare l’autonomia nella vita quotidiana – conclude Baldelli - Questo evento è il risultato del progetto di teatro e musicoterapia con 5 ragazzi”.

All’organizzazione dell’evento hanno partecipato il Comune di Massa Martana, Polis società cooperativa, Gianfranco De Franco, Rinascere, Teatro Le Onde, l’associazione Pianoforte e voce.