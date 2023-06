Marsciano si prepara al Palio delle Botte. Dopo due anni di stop, torna la sfida tra i rioni

Dopo tre anni di assenza a causa della pandemia, a Marsciano tornano a sfidarsi i rioni nella gara di spinta della botte. Nato nel 2011, il Palio delle Botti è diventata una manifestazione molto partecipata che ha caratterizzato lo svolgimento della festa patronale di San Giovanni. Ed anche per l’edizione 2023, la decima che si disputerà per le vie del centro cittadino, c’è la festa patronale a fare da contenitore, dal 18 al 25 giugno. Organizzatori dell’iniziativa nel suo insieme sono la Pro loco di Marsciano e la neonata associazione Palio delle Botti, costituita nei mesi scorsi da un gruppo di giovani proprio con l’obiettivo di occuparsi della realizzazione tecnica del palio e degli altri momenti ad esso collegati, in particolare i mercatini, la cena medievale e il corteo storico.

“La ripartenza di questo evento – afferma il sindaco Francesca Mele – è una ottima notizia per tutta la comunità cittadina con i rioni che tornano a gareggiare per la conquista del Palio di San Giovanni riattivando momenti di aggregazione, progettualità e dando vita ad una manifestazione che ha grandi potenzialità anche per l’attrattività turistica”.

La disputa del Palio coinvolgerà gli otto rioni di Marsciano (Ammeto, Centro, Cerro, Ponte, San Francesco, Tripoli, Schiavo, Via Larga) con gare destinate sia ai bambini (Palio dei Piccoli) che agli adulti. L’assegnazione del Palio si farà sabato 24 giugno.

“Innanzitutto – sottolinea il vicesindaco Andrea Pilati – voglio ringraziare gli organizzatori per l’impegno che hanno messo nel realizzare questo importante momento ludico ricreativo oltre che rievocativo di alcuni elementi identitari della nostra tradizione storica. Cosa, quest’ultima, che ha permesso alla Pro-loco di intercettare dei fondi messi a disposizione dalla Fondazione Perugia, a cui va pure il nostro ringraziamento. Altro aspetto che voglio evidenziare è la spinta alla ripartenza del Palio che è venuta da tanti giovani dei rioni e che, anche grazie al ruolo che come Comune abbiamo inteso svolgere, è poi maturata nella nascita della nuova associazione. Il Comune sosterrà il Palio delle Botti e sono convinto che il 2023 sarà l’anno della ripartenza verso nuovi e più significativi successi di partecipazione cui merita di arrivare questa manifestazione e tutte le realtà che vi contribuiscono”.