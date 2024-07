Il Volo, Marco Morandi e Karima per l'edizione 2024 di Musica per i Borghi

Una tappa del tour 2024 de Il Volo, il concerto di Karima, ma anche un tributo a Rino Gaetano con Marco Morandi e i RinoMinati. Sono i principali appuntamenti della XXII edizione di Musica per i borghi, il festival che, dal 19 all’11 agosto, torna ad animare le serate estive della Media Valle del Tevere, tra Marsciano, i suoi paesi e Deruta, con la sua formula itinerante e diffusa. Il cartellone del festival di musica etno-popolare è stato presentato a Perugia, giovedì 11 luglio, da Valter Pescatori, direttore di Musica per i borghi, e Francesco Narducci, presidente dell’Associazione Musica per i borghi, alla presenza di Michele Moretti e Michele Capoccia, rispettivamente sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Marsciano. Presente, inoltre, il critico d’arte Andrea Baffoni.

Saranno i RinoMinati, tribute band di Rino Gaetano, con Marco Morandi come special guest, ad aprire il programma, venerdì 19 luglio a San Valentino della Collina. “Dopo 15 anni – ha commentato Pescatori – torna a Musica per i borghi una tribute band dell’amato cantautore riproponendo alcuni dei suoi più grandi successi, i ritmi e le parole mai dimenticati delle sue canzoni”. Si prosegue a Papiano, sabato 20 luglio, con una serata di Musica a Sud quartet tra le sonorità meridionali. “Pizziche, tarantelle, tammuriate, che sapranno far ballare il pubblico – ha aggiunto Pescatori –, si alterneranno a canti d’amore, di libertà e protesta, canti in lingue antiche e canzoni d’autore con nuovi arrangiamenti che fondono tradizione e modernità”. Sarà invece il borgo di Compignano, domenica 21 luglio, a ospitare poi ‘Street music con artisti umbri’ che proporrà duetti diffusi in vari angoli e scorci del paese. “Nell’ambito di Musica per i borghi si apre poi lo spazio dedicato a Deruta soul festival – ha aggiunto Pescatori – con due appuntamenti suggestivi e intensi nella città della ceramica”. Il primo, martedì 23 luglio, sarà il concerto Candlelight di Aurora and Friends. Aurora Scorteccia, leader del Joyfull singing choir, nella terrazza del Museo regionale della ceramica, si esibirà in trio durante un evento in cui le candele creano un’atmosfera intima e romantica per accogliere la musica proposta. Il secondo evento, mercoledì 24 luglio in piazza dei Consoli, sarà il concerto di Karima. “Grande interprete, voce tra le più interessanti del panorama musicale italiano – ha proseguito Pescatori –, con la sua band proporrà arrangiamenti di brani di alcuni dei più grandi artisti della scena internazionale come Queen, Police, Aretha Franklin e Michael Jackson”. Da giovedì 25 a domenica 28 luglio in piazza Karl Marx a Marsciano ci saranno serate all’insegna di street food, musica live e dj set. Domenica 28 luglio l’attesa allo stadio Ceccarini è tutta per il concerto del trio Il Volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, per una tappa del ‘Tutti per uno capolavoro – tour’ con cui gli artisti stanno girando l’Italia e il mondo. Gli eventi di Musica per i borghi sono tutti alle 21.30, a ingresso gratuito, a eccezione del concerto de Il Volo i cui biglietti si possono acquistare sul circuito TicketOne. Il festival non si ferma e propone, venerdì 9 agosto di nuovo a Deruta, uno special event di musica classica e arte contemporanea ‘Sinfonie d’arte’ dedicato all’artista scomparso Antonio Folichetti e organizzato con la Fondazione istituita in suo nome. Si esibirà Esq, l’Essetial saxophone quartet, riproponendo brani di compositori tra il Settecento e il Novecento, mentre saranno proiettate le opere di Folichetti. Infine, domenica 11 agosto a Migliano, musica d’autore con Antonio Ballarano in trio. Le date di Musica per i borghi del 28 luglio e del 9 agosto rientrano nel progetto ‘Arte e ritmi nei borghi umbri’ finanziato con il Por Fesr 2021-2027 – Priorità 1- OS 1.3 – Azione 1.3.4.

“Nell’estate marscianese – ha commentato il sindaco Moretti – non può mancare Musica per i borghi. Anche quest’anno l’impegno è tornare nelle frazioni e valorizzare il nostro territorio con elementi di musica e arte”. “Musica per i borghi – ha aggiunto l’assessore Capoccia – si caratterizza per essere un festival itinerante a cui si uniscono la vulcanicità del suo patron, la multidisciplinarità e multiculturalità. Quest’anno, per esempio, ci sono un importante serata e mostra in omaggio all’artista Antonio Folichetti e il coinvolgimento di produttori locali per la valorizzazione di prodotti tipici”.

“L’associazione Musica per i borghi – ha concluso il presidente Narducci – ha lavorato fortemente per organizzare il cartellone di eventi e portare Il Volo, trio internazionale che ci omaggerà della sua musica domenica 28 luglio. Da sempre il nostro obiettivo è valorizzare e promuovere il territorio attraverso la musica, elemento che favorisce l’inclusione, la socializzazione e la convivialità”.