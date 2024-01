Marsciano, nuova edizione per il concorso letterario Gens VIbia

È il 31 gennaio la scadenza per presentare la domanda di partecipazione alla ventiduesima edizione del Premio letterario nazionale Gens Vibia, promosso dall’associazione culturale Pegaso con il contributo di Intra e il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Marsciano e del Centro per il libro e la lettura.

Il premio letterario, che in tanti anni ha saputo valorizzare la scrittura e la lettura, si divide in 5 sezioni: Poesia, Narrativa, Videopoesia, Poesia giovani e Narrativa giovani. Tutti i componimenti sono a tema libero. Le opere vanno spedite all’indirizzo Associazione culturale Pegaso, via F.lli Cervi n. 7 – 06055 Marsciano (PG) o tramite mail a pegaso.marsciano@gmail.com.

Una giuria di esperti del mondo della cultura sceglierà dieci finalisti per ogni sezione, la cui classifica sarà poi definita da una giuria popolare. Ai vincitori delle sezioni Poesia e Narrativa sarà offerta la pubblicazione di una propria opera. La premiazione è in programma a Marsciano nel mese di maggio 2024 (la data verrà successivamente comunicata).

Per ogni informazione si possono contattare i seguenti recapiti: 330228540 – pegaso.marsciano@gmail.com. Il regolamento di partecipazione, con tutte le informazioni relative anche ai criteri realizzativi delle opere, è consultabile sulla pagina Facebook: Pegaso INTRA.