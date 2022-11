Marsciano Book Festival, tutti i numeri di un evento dedicato all'amore per la lettura

Un evento culturale dedicato ai libri e alla lettura con protagonisti alcuni dei più importanti autori del panorama editoriale italiano. E' il Marsciano Book fest, in programma dall’11 al 13 novembre nella cittadina umbra, con spazi culturali dedicati a tematiche varie e di attualità, dal sociale alla riscoperta del territorio, dal cambiamento climatico alla tutela del pianeta, dall’economia fino alla ricerca di modi di vivere più sostenibili. Ci sarà anche spazio per la poesia.

Il festival, alla sua prima edizione, è organizzato dall’associazione Europa Comunica Cultura APS, insieme all’Associazione ECOARTE APS e al Circolo Culturale RICARICA di Marsciano, con il patrocinio di: Regione Umbria; Assemblea Legislativa Regione Umbria; Provincia di Perugia, Comune di Marsciano; ANCI Umbria; ARPA Umbria; AURI Umbria; Legambiente Umbria. Oggi la presentazione alla stampa con

Andrea Pilati, Vice Sindaco Comune di Marsciano; Jean Luc Umberto Bertoni, Europa Comunica Cultura APS; Walter Puliti, Ecoarte APS; Fabiola Gravina, Circolo Culturale RICARICA.

Alle origini del festival

L’obiettivo del Marsciano Book Festival è sicuramente quello di aprirsi il più possibile alla partecipazione di lettrici e lettori, con il coinvolgimento dell’intera cittadinanza e con una particolare attenzione alle scuole, senza dimenticare i bambini, cui sarà dedicato un pomeriggio di letture ad alta voce.

«Il Festival nasce come rete di significati – hanno spiegato gli organizzatori -, come ponte sociale/culturale che, a partire dal territorio di Marsciano, intende coinvolgere l’intera Regione Umbria, per una rigenerazione urbana e recupero dei rapporti di comunità attraverso la cultura, la conoscenza condivisa e la lettura come risorse basilari ed imprescindibili. Il Festival nasce da un'iniziativa "dal basso", da semplici cittadini che credono nella cultura e intendono promuoverla in tutte le forme possibili – proseguono -. Dopo il lungo periodo pandemico emerge forte il bisogno di contatto e di partecipazione, e il Festival aspira a riappropriarsi degli spazi cittadini ed instaurare con la città un rapporto nuovo, basato su relazioni e confronti, con un programma vario e di qualità».

Il programma

Saranno 3 giorni di cultura, con ben 33 eventi, 60 autori, 25 case editrici, 3 sale e 1 Auditorium.

Il taglio del nastro venerdì 11 novembre alle ore 10,00 presso l’Auditorium Osma con la cerimonia di inaugurazione dell’evento e i saluti istituzionali. Alle ore 10,30 il filosofo e giornalista Rai Guido Barlozzetti, dialogherà con gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli sul tema LA FORZA DELLA CREATIVITÀ. Alle ore 16,00 sempre presso l’auditorium Osma, atteso appuntamento con Vincenzo Schettini, il professore di fisica che impazza sui social e che presenterà il suo libro attualmente in testa alle classifiche nazionali “La vita che ci piace”.

La giornata di venerdì sarà ricca di appuntamenti anche presso la Sala Capitini del Comune di Marsciano: alle ore 16,00 presentazione del libro “HYDRA”, l’opera della cascata tra archeologia, storia e cultura industriale di Mirco Virili; alle 16,45 presentazione del libro “SUL FILO DEL CORAGGIO” di Anthony Caruana; alle 17,30 “PALE. L’ANIMA DELLA TERRA” di Francesco Gaggia; ore 18,15 “BULLI SI DIVENTA” di Gaetano Mollo e Roberto De Vivo.

Tanti gli appuntamenti anche presso la sala Gramsci: alle ore 16,00 “LE SEZIONI MANCANTI” di Francesco Zampaì; ore 16,45 “RIMINI CRIMINALE” di Luca Cafaro; ore 17,30 “IL BAMBINO” di Massimo Cecchini; ore 18,15 “IL RE DEGLI ULTIMI” di Enzo Beretta.

La giornata di venerdì si concluderà presso l’Auditorium Osma alle ore 21,00 con “TARANTISMO E MEDITERRANEO” di Vincenzo Santoro. Presentazione in Musica Concerto con FILOGRANA & VERARDI TRIO. Cinzia Scotoni e Fabio Sirchio ballerini.

L’evento prosegue nella giornata di sabato 12 novembre, presso la sala Capitini: alle ore 10,00 con la rassegna di autori marscianesi; alle ore 16,00 verrà presentato il libro “DALLA PARTE DEI RIFIUTI” di Antonio Pergolizzi; alle ore 16,45 sarà la volta del libro “L’ELEFANTE INVISIBILE” di Luciano Canova; alle 17,30 “LA CAUSA DEL SECOLO” di Marica Di Pierri con Carlotta Indiano; alle 18,15 “ALL YOU CAN EAT” di Lidia Riviello.

Sempre sabato 12 novembre altri appuntamenti presso la sala Gramsci: alle ore 16,00 presentazione del libro “SALTO D'OTTAVA”, vita di Nera Marmora di Vincenzo Policreti; alle 16,45 “DONNE STORIE DI CONFINE E OLTRE”, con Unitre di Marsciano e donne marscianesi native e marscianesi di altri paesi; alle 17,30 “ACCADDE AL TRAMONTO” di Marco Pareti con Cesare Verdacchi (musica e arrangiamento); alle 18,15 “CIULERTOLA?” di Michele Capaccioni. Alle ore 17,30, presso la sede del Circolo RICARICA, si terrà il gemellaggio con Deruta Book Festival, con l’incontro di autori derutesi.

La serata di sabato si concluderà alle ore 21,00, con l’attesissimo incontro con Franco Arminio “LA CURA DELLO SGUARDO”, evento spettacolo con accompagnamento musicale con Livio e Manfredi

La giornata conclusiva domenica 13 novembre, che si aprirà alle ore 10,00 presso la Sala Capitini con la “RASSEGNA DI AUTORI MARSCIANESI”; alle ore 16,00 si terrà la presentazione di “PRIGIONIERI DI NUVOLE” di Alberto Scattolini in collaborazione con “Le vie dorate e gli orti”; alle 16,45 “PERDUTI NEL TEMPO” Castelli in rovina dell’Umbria di Francesco Raggetti e Silvio Sorcini; alle ore 17,30 “EROS IN LICENZA” di e con Sabrina Gambacurta e Mirco Bonucci; si prosegue alle ore 18,15 con “OMAGGIO A PATRIZIA CAVALLI” ideazione Fabiana Vivani. Reading poetico con Anna Rita Antonelli, Emanuela Duranti, Fabiana Vivani. Accompagnamento musicale: Mauro Mela alla chitarra e voce di Valentina Orlando.

Presso la Sala Gramsci alle ore 16,00 si terrà la presentazione del libro “LA VITA CHE MI HA SCELTO” di Alessandra d'Egidio; alle 16,45 “LUISA & LUISA” di Simona Valigi; alle 17,30 “NEL NOME DELLA MADRE”di Maria Cristina Grella; alle 18,15 “IL CANNONE SEPOLTO” di Gian Filippo Della Croce.

La sede del Circolo RICARICA, alle ore 16,30 ospiterà l’evento “POMERIGGIO DEI PICCOLI LETTORI”, letture ad alta voce per bambini a cura dell’ Associazione Le CreAmiche.

I tre giorni si concluderanno domenica sera alle ore 21,00 presso l’Auditorium Osma con l’evento “CANZONI PER LA TERRA” di Antonio Pascale, un concerto narrativo con accompagnamento musicale D.E.C.